Сеть захватил видеоролик пианиста, сыгравшего на балконе знаменитую песню Селин Дион

Весь мир находится сейчас на вынужденном карантине в связи с пандемией коронавируса. Певцы делают онлайн-концерты в социальных сетях, а талантливые музыканты всячески подбадривают людей музыкальными произведениями.

Так, по сети уже разлетелся видеоролик, на котором музыкант исполнил легендарный хит Селин Дион из культового фильма "Титаник" My Heart Will Go On.

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В то время, как мир борется с коронавирусом, во многих странах не разрешают даже выходить на улицу. Поэтому, все что нам остается – придерживаться домашнего карантина и не покидать дом без особых на то потребностей.

Когда испанский музыкант Альберто Гестосо решил вынести свое пианино на балкон, он даже не осознавал, насколько его выступление станет популярным.

Исполнив легендарный хит My Heart Will Go On к его выступлению даже присоединился сосед, сыгравший на саксофоне. Люди были просто в восторге от выступления и радостно аплодировали музыканту.

During the quarantine, a pianist in Barcelona went to his balcony to play “My Heart Will Go On” for his neighborhood.



After he started, a sax player in the building next door joined him.



I’m here for all of this...️pic.twitter.com/3utPYfDbua — Rex Chapman (@RexChapman) March 18, 2020

В своем инстаграми пианист опубликовал ряд видеороликов на которых он выполняет не менее популярные музыкальные произведения.

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