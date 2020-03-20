Сеть захватил видеоролик пианиста, сыгравшего на балконе знаменитую песню Селин Дион
Весь мир находится сейчас на вынужденном карантине в связи с пандемией коронавируса. Певцы делают онлайн-концерты в социальных сетях, а талантливые музыканты всячески подбадривают людей музыкальными произведениями.
Так, по сети уже разлетелся видеоролик, на котором музыкант исполнил легендарный хит Селин Дион из культового фильма "Титаник" My Heart Will Go On.
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В то время, как мир борется с коронавирусом, во многих странах не разрешают даже выходить на улицу. Поэтому, все что нам остается – придерживаться домашнего карантина и не покидать дом без особых на то потребностей.
Когда испанский музыкант Альберто Гестосо решил вынести свое пианино на балкон, он даже не осознавал, насколько его выступление станет популярным.
Исполнив легендарный хит My Heart Will Go On к его выступлению даже присоединился сосед, сыгравший на саксофоне. Люди были просто в восторге от выступления и радостно аплодировали музыканту.
В своем инстаграми пианист опубликовал ряд видеороликов на которых он выполняет не менее популярные музыкальные произведения.
Что известно о распространении коронавируса в Испании
- Испания стала второй после Италии страной в Европе по количеству случаев заражения.
- На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение – закрыли все учебные заведения, рестораны, бары, магазины и общественные места. Работают только продуктовые супермаркеты и аптеки.
- Все частные медицинские учреждения перешли под государственный контроль для оказания помощи больным.
- Коронавирусом заболел лидер Каталонии Ким Торра.
- 21-летний испанский футболист Франциско Гарсия умер от коронавируса.
- Региональные органы власти получили полномочия брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры.