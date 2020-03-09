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Сеть заинтриговал тизер нового сериала с Николь Кидман: видео

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Сериал "Отыграть назад" от HBO: тизер и сюжет / Кадр из сериала

Представители HBO обнародовали ожидаемый тизер нового сериала "Отыграть назад" (The Undoing). Главные роли в нем исполнили знаменитые актеры Николь Кидман и Хью Грант.

Режиссером сериала стала Сюзанна Бир, известная успешными кинопроектами "Птичий короб", "Месть", "Серена". Она мастерски экранизировала роман Жана Ханффа Корелица "Ты должен был знать".

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В основе сюжета сериала "Отыграть назад" – жизнь успешной психотерапевта Грейс Сакс, которую сыграла Николь Кидман. Женщина является популярной в США и готовится к выпуску авторской книги. Казалось бы, все в ее жизни идеально: любимый человек Джонатан всегда рядом и сын, который учится в частной элитной школе Нью-Йорка. Однако незадолго до издания книги вся жизнь Грейс кардинально меняется. Жуткое исчезновение возлюбленного и цепочка ужасных откровений заставляют психотерапевта забыть о собственных же советах в подобных случаях. Грейс Сакс должна будет спасти свою жизнь и сына, забыв о прошлом.

Премьера запланирована на 10 мая 2020 года.

Главные роли в сериале "Отыграть назад" исполнили:

  • Николь Кидман,
  • Хью Грант,
  • Дональд Сазерленд,
  • Эдгар Рамирес,
  • Ноа Джуп,
  • Лили Рэйб

Смотрите тизер к сериалу "Отыграть назад": видео 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle HBO Николь Кидман Голливуд Кино
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