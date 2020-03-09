Сеть заинтриговал тизер нового сериала с Николь Кидман: видео
Представители HBO обнародовали ожидаемый тизер нового сериала "Отыграть назад" (The Undoing). Главные роли в нем исполнили знаменитые актеры Николь Кидман и Хью Грант.
Режиссером сериала стала Сюзанна Бир, известная успешными кинопроектами "Птичий короб", "Месть", "Серена". Она мастерски экранизировала роман Жана Ханффа Корелица "Ты должен был знать".
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В основе сюжета сериала "Отыграть назад" – жизнь успешной психотерапевта Грейс Сакс, которую сыграла Николь Кидман. Женщина является популярной в США и готовится к выпуску авторской книги. Казалось бы, все в ее жизни идеально: любимый человек Джонатан всегда рядом и сын, который учится в частной элитной школе Нью-Йорка. Однако незадолго до издания книги вся жизнь Грейс кардинально меняется. Жуткое исчезновение возлюбленного и цепочка ужасных откровений заставляют психотерапевта забыть о собственных же советах в подобных случаях. Грейс Сакс должна будет спасти свою жизнь и сына, забыв о прошлом.
Премьера запланирована на 10 мая 2020 года.
Главные роли в сериале "Отыграть назад" исполнили:
- Николь Кидман,
- Хью Грант,
- Дональд Сазерленд,
- Эдгар Рамирес,
- Ноа Джуп,
- Лили Рэйб
Смотрите тизер к сериалу "Отыграть назад": видео