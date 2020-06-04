Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз взбудоражила Сеть эротическим образом. На этот раз артистка еще и станцевала страстный танец.

Настя Каменських є однією із найвідвертіших жінок українського шоу-бізнесу. Вона не втрачає нагоди показати свою спокусливу фігуру та похизуватися неймовірною красою. На особистій сторінці виконавиці в інстаграмі з'явилися фото та відео, на яких вона постала у пікантному образі.

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Образ Насті Каменських

Настя зображена в джинсах та білій сітчастій кофті, яку одягнула на голе тіло. Таке вбрання гарно підкреслило її апетитні форми та показало усю сексуальність артистки.

На обличчі NK зробила макіяж з акцентом на очах. Волосся вона вклала у звичні для себе кучері, які додали образу особливої звабливості.

Танець Насті Каменських

Декілька днів тому зірка поділилася спекотним відео. Вона продемонструвала привабливий танець, під час якого похизувалася гнучкістю свого тіла та фігурою, про яку мріють багато дівчат.