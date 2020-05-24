В сетчатом боди: обнаженная Леся Никитюк взбудоражила сеть эротическим образом

Яркая и зажигательная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз взбудоражила сеть, опубликовав эротический кадр. Она предстала перед камерой в сетчатом боди, которое надела на обнаженное тело.

Леся Никитюк не прекращает поражать поклонников. На ее личной странице в инстаграме появился пикантный снимок, на котором она едва прикрыла свои аппетитные формы.

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Леся является одной из самых ярких женщин украинского шоу-бизнеса. Она не боится высказывать свое мнение и обнародовать фотографии в различных, даже самых откровенных, образах. Девушка распространила очередное эротическое фото, которое моментально взбудоражило сеть и за несколько часов собрало сотни комментариев со словами восхищения и почти сто тысяч лайков.

Так, знаменитая блогер с более чем 3-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме эротично позировала на белоснежном постели в пикантном наряде. Она изображена в черном сетчатом боди, которое надела на обнаженное тело. Телеведущая обольстительно отвела глаза в сторону. Она уложила волосы в сексуальную прическу, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Леся Никитюк позирует в сетчатом боди / Instagram / @lesia_nikituk