В сети появилось первое видео женитьбы Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сегодня, 20 мая, официально стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали свой брак в киевском ЗАГСе. В сети появилось первое трогательное видео с церемонии.

Даша смогла пленить сердце Никиты на проекте "Холостяк-9" и теперь не представляют жизни друг без друга. Наконец настал тот долгожданный момент, когда они официально стали мужем и женой. Сегодня родилась новая семья, в которой царит безграничная любовь и доброта. Видео волнующего момента опубликовали на официальной странице шоу "Холостяк" в инстаграме.

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В связи с пандемией коронавируса паре пришлось отложить громкую свадьбу, которая должна была состояться 23 мая 2020 года. Однако регистрацию своего союза они решили не переносить, ведь очень хотели стать официальными супругами. Из-за карантина сегодня празднование было очень скромным. Но это не помешало Никите и Даше сполна насладиться невероятным днем.

На ролике, который распространили в сети, видно волшебное мгновение, когда влюбленные обменивались обручальным кольцам. Они выглядят очень счастливыми, ведь теперь являются главной опорой друг для друга в жизни.

Что известно о свадьбе Никиты Добрынина и Даши Квитковой?

Даша и Никита активно готовились к свадьбе, которую планировали провести 23 мая. Однако пандемия коронавирусной болезни внесла свои коррективы. Из-за карантина и опасности инфицирования пара решила отложить долгожданный день на несколько месяцев, чтобы уберечь своих гостей.

Влюбленные решили перенести празднование на 2 сентября, однако позже заявили, что свадьба состоится 12 августа. Много гостей должны приехать из-за границы, поэтому пара выбирала такую дату, когда границы будут открытыми. По прогнозам, к выбранному числу уже возобновят авиасообщение между странами.

Тем временем влюбленные продолжают заниматься организационными вопросом, чтобы день, который они так долго ждут, был идеальным.