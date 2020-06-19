Долгожданная версия "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера уже находится в разработке. Обновленную версию фильма обещают показать в 2021 году, поэтому сейчас съемочная команда продемонстрировала первый тезер фильма.

Режиссерской версией "Лиги справедливости" занялась компания HBO Max, которая и обнародовала первый тизер на их ютуб-канале. В главной роли тизера появилась знаменитая актриса Галь Гадот в роли Чудо-женщины. Она обеспокоенно рассматривает фреску с изображением суперзлодея Дарксайда, который был главным врагом в "Лиге справедливости".

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Что интересно, в оригинальном фильме сцены с главным антагонистом вырезали, а в режиссерской версии покажут наконец его лицо. Если в новом "Снайдеркате" (именно так называется версия фильма Зака Снайдера) показали новые кадры со злодеем, то стоит ожидать и другие интересности, которых нельзя было встретить в оригинальном фильме 2017 года. Больше деталей фанаты узнают во время августовского DC FanDome от самого Зака Снайдера. Вероятно, тогда же он и представит официальный трейлер новой версии фильма.

Смотрите первый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" онлайн:

Почему "Лига справедливости" решили обновить?

Знаменитая лента студии DC Comics вышла на экраны в 2017 году и собрала колоссальные кассовые сборы – почти 658 миллионов долларов. Но несмотря на бешеный успех фильма, критики и зрители не были вполне довольны фильмом, о чем свидетельствует рейтинг на авторитетном киноресурсе IMBd – 6,4. Дело в том, что первоначально режиссером фильма был назначен Зак Снайдер, но из-за самоубийства дочери он покинул съемочный процесс, и тогда его заменил другой режиссер – Джосс Уидон.

После нескольких лет просьб и обращений фанатов, чтобы Зак Снайдер создал собственную режиссерскую версию фильма, в 2020 году он объявил, что возьмется за обновление фильма. Кроме сцен, которые раньше вырезали из фильма, он добавит еще несколько новых, для съемок которых он, вероятно, привлечет главных героев фильма.