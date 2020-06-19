В сети появился первый тизер новой версии "Лиги справедливости" от Зака Снайдера: видео
Долгожданная версия "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера уже находится в разработке. Обновленную версию фильма обещают показать в 2021 году, поэтому сейчас съемочная команда продемонстрировала первый тезер фильма.
Режиссерской версией "Лиги справедливости" занялась компания HBO Max, которая и обнародовала первый тизер на их ютуб-канале. В главной роли тизера появилась знаменитая актриса Галь Гадот в роли Чудо-женщины. Она обеспокоенно рассматривает фреску с изображением суперзлодея Дарксайда, который был главным врагом в "Лиге справедливости".
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Что интересно, в оригинальном фильме сцены с главным антагонистом вырезали, а в режиссерской версии покажут наконец его лицо. Если в новом "Снайдеркате" (именно так называется версия фильма Зака Снайдера) показали новые кадры со злодеем, то стоит ожидать и другие интересности, которых нельзя было встретить в оригинальном фильме 2017 года. Больше деталей фанаты узнают во время августовского DC FanDome от самого Зака Снайдера. Вероятно, тогда же он и представит официальный трейлер новой версии фильма.
Смотрите первый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" онлайн:
Почему "Лига справедливости" решили обновить?
Знаменитая лента студии DC Comics вышла на экраны в 2017 году и собрала колоссальные кассовые сборы – почти 658 миллионов долларов. Но несмотря на бешеный успех фильма, критики и зрители не были вполне довольны фильмом, о чем свидетельствует рейтинг на авторитетном киноресурсе IMBd – 6,4. Дело в том, что первоначально режиссером фильма был назначен Зак Снайдер, но из-за самоубийства дочери он покинул съемочный процесс, и тогда его заменил другой режиссер – Джосс Уидон.
После нескольких лет просьб и обращений фанатов, чтобы Зак Снайдер создал собственную режиссерскую версию фильма, в 2020 году он объявил, что возьмется за обновление фильма. Кроме сцен, которые раньше вырезали из фильма, он добавит еще несколько новых, для съемок которых он, вероятно, привлечет главных героев фильма.
Что такое "режиссерская версия фильма"?
Все фильмы имеют стандартную театральную версию фильма, которая должна уложиться в хронометраж и собрать полные залы посетителей. Но в зависимости от спроса фанатов, режиссеры могут выпускать режиссерские версии – это те, которые отражают точку зрения режиссера. Она может существенно отличаться от театральной версии: там может быть изменен порядок действий, добавлены персонажи, которых не было ранее, могут показать мотивацию персонажей или вовсе их изменить. Поэтому в результате смещения акцентов может быть совсем другая история в фильме. Ярким примером является серия фильмов "Властелин колец", где у всех есть режиссерские или же просто расширенные версии фильмов, которые дополняют их новыми элементами.