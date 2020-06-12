23 года назад состоялась премьера первых эпизодов сериала "Сплетница". Телепроект получил бешеную популярность, поэтому тысячи киноманов до сих пор охотно пересматривают любимые серии. Это и привело к курьезу: внимательная пользовательница сети заметили киноляп в одной из серий.

Киноляп в сериале " Сплетница"

Популярная соцсеть TikTok уже успела покорить весь мир. Миллионы людей создали свои аккаунты и создают танцевальные ролики, которые получают тысячи просмотров. Но это не единственное развлечение в приложении: часто киноманы делают краткие обзоры фильмов, или же показывают киноляпы.

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На днях наибольшую популярность получило видео из сериала "Сплетница". Девушка с никнеймом Трис пересматривала любимую серию 5 сезона. В ней главная героиня Блэр разговаривает с Дэном на вечеринке. Кадры сфокусированы на звездах "Сплетницы", поэтому никто не замечал, что актриса позади Блэр позирует в одной туфле.

Кто-нибудь может мне объяснить, почему на этой актрисе только одна туфля?

– отметила в ролике девушка, чем вызвала смех у многих пользователей сети.

Смотрите курьезный киноляп в сериале "Сплетница": видео

Что известно о сериале "Сплетница"

Как известно, развлекательный сериал "Сплетница" получил немало поклонников в мире. Киноманы охотно наблюдали за жизнью учеников элитной американской школы, где, кроме учебы, разгорались настоящие интриги и чувства. Особое внимание привлекали главные героини – подруги Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер) и Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли), так как они всегда были звездами школьного блога.

В марте 2020 года представители HBO объявили, что сериал получит продолжение. Однако компания решила полностью сменить актерский состав и показать элитную школу после того, как ее покинули предыдущие ученики. Вероятно, именно это побудило любителей ленты пересмотреть любимые эпизоды.