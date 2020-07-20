Соучредитель социальной сети фейсбук Марк Цукерберг ежегодно устраивает семейный отдых на Гавайях. Однако на этот раз фото богача спровоцировало серию курьезных мемов, от которых невозможно удержать смех.

Что стало причиной для мемов

Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан и детьми отправился на отдых на Гавайи. Но избежать папарацци на курорте одному из самых богатых людей мира не удалось: фотографы сделали фотографию, когда миллиардер занимался серфингом.

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Однако не покорение волн рассмешило пользователей сети, а солнцезащитный крем, который Марк Цукерберг плотно нанес на лицо. Издалека казалось, что это маска, что и спровоцировало мемы.

Реакция соцсетей

В твиттере не сдерживались от шуток о новом фото Марка Цукерберга. Фотография заполонила сеть, а остроумные юзеры сравнили ее с кинокадрами. Так, на мемах можно увидеть фрагменты из лент "Бэтмен", "Миссис Даутфайр", "Звездные войны", "Человек-невидимка", "Джокер", "Симпсоны" и др.

So I heard #MarkZuckerberg has started baby sitting. pic.twitter.com/bXcuwgMcoO — Pippa Bailey (Pilgrim) (@Thepippabailey) July 19, 2020

Mark Zuckerberg & Michael Myers have the same energy including both being evil #markzuckerberg pic.twitter.com/kZCyTGoyWz — Steven Turner (@steventphoto) July 20, 2020