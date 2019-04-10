Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"

Весь мир с нетерпением ждет выхода финального сезона "Игра престолов". Журналисты Lifestyle 24 решили напомнить вам биографии актеров "самой холодной" семьи – семьи Старков.

Санса, Ария, Бран, Роб и Джон – все они стали любимцами миллионов поклонников. Как они снискали славу, что известно о личной жизни и другие интересные детали.

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Софи Тернер – Санса Старк

Британка родилась в графстве Нортгемптоншир. Как только девочке исполнилось 2 года, семья актрисы переехала в Йоркшир. Мать актрисы, Салли Тернер, была воспитателем в детском саду и работала с детьми, которые требуют особого внимания. Отец актрисы, Эдди Тернер – занимается собственным бизнесом. У Софи есть старшие братья Джеймс и Уилл, сама же актриса тепло отзывается о своем детстве.

У нас был свинарник, амбары и загон, и мы использовали любую возможность покопаться в грязи,

– делится воспоминаниями Софи.

Еще до собственного рождения актрису постигла драма. Мать девочки, забеременела в третий раз – двойней, однако из-за проблем с протеканием беременности, на свет появилась лишь Софи. На этом проблемы не завершились.

В одном из интервью, она призналась, что долгое время болела трихотиломанией. Из-за этого в детстве выдергала себе ресницы. А когда повзрослела, то сожгла все детские снимки, на которых было заметно, что ресниц нет.

"Игра престолов" – мировая слава Тернер

В 2010, когда Софи было 14 лет, ее утвердили на роль старшей дочери Неда Старка в сериале "Игра престолов". Для того, чтобы получить эту роль, девушке пришлось покраситься в рыжий цвет. Звезда ни разу не жалела об этом решении и даже рассказывала, что ей очень комфортно в этом образе, именно поэтому так долго оставалась рыжей.



Санса Старк – первая и безусловно удачная роль Софи Тернер

Актриса полюбила свою героиню настолько, что стала с ней одним целым.

Мы с Сансой выросли вместе. Когда я читаю сценарий, то могу заплакать на тех моментах, когда с ней что-то случается. Между нами существует связь, я чувствую все, что чувствует она,

– об этом Софи рассказывала в одном из интервью для британского журнала.

Любовь Софи к Сансе проявилась даже в малейших деталях. Следовательно, после завершения съемок первого сезона, Софи забрала к себе лютоволчицу Леди, которая была ее талисманом в "Игре престолов".

Личная жизнь звезды

В 2014 году появилась информация, что у звезды роман с Джеймсом МакВеем – гитаристом группы "The Vamps". Музыкант признался, что познакомился с рыжеволосой красавицей в Twitter.



Софи Тернер и Джеймс МакВей

Пару часто замечали на разных фестивалях и вечеринках вместе. Когда Софи наведывалась в Лондон, то они проводили вместе почти все уик-энды. Однако, эта дружба так и не переросла ни во что больше.

В 2016 году появились слухи, что звезда встречается с певцом Джо Джонасом. Однако до недавнего времени пара не афишировала свои отношения, не появлялась на красной дорожке вместе.



Софи Тернер и ее любимый Джо Джонас

В одном из интервью, Софи рассказала, что они с Джо живут как в аквариуме, а любое упоминание о них приобретает бешеной огласки. Именно поэтому пара решила не афишировать свои отношения. Радостную весть, после года отношений, Тернер выложила на своей странице в Instagram.

Актриса распространила фото, на котором сверкает кольцо с подписью "i said yes".

Вскоре, пара отпраздновала помолвку, на которую пригласила самых близких.

Мэйси Уильямс – Арья Старк

Мэйси родилась 15 апреля 1997 в Англии. Первые годы ее жизни прошли в Бристоле. Она – младшая дочь, всего в их семье четверо детей. Мэйси была маленькой, когда ее родители развелись. Вскоре мать снова вышла замуж и переехала в графство Сомерсет, где жил отчим будущей актрисы. Там девочка окончила начальную школу, затем училась в школе Нортон Хилл и колледже. В колледже изучала хореографию и театральное искусство.



Мэйси росла вместе со своей героиней из "Игры престолов"

Первым испытанием для Мэйси Уильямс стал кастинг второго сезона "Моей ужасной няни".

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Девочка блестяще проходила отбор за отбором, дошла до финала. От претендентки без сценического образования такого никто не ожидал, но в финале она все же уступила Лил Вудс, которой и досталась роль.



Семья Старков: Санса, Арья, Бран, Джон Сноу

Проигрыш за шаг до победы не сломал начинающую актрису, наоборот, стимулировал ее прийти на кастинг "Игры престолов". Мэйси пробовалась на роль Арьи. И, наконец, прошла и получила эту роль. Стала одной из пяти детей благородной семьи Старков.

Ричард Мэдден – Роб Старк

Ричард Мэдден – талантливый актер, полюбившийся зрителям за эмоциональность и искренность игры. Наибольшую популярность актеру принесла роль Роба Старка культовой саги "Игра престолов". Актер родился 19 июня 1986 года в Элдерсли, что в Шотландии.



Ричард Мэдден в юности

Отец Ричарда работал в местном пожарном подразделении, мать преподавала в школе. В интервью Мэдден признался , что рос скромным и застенчивым ребенком. Это даже мешало мальчику знакомиться со сверстниками. Родители Ричарда отдали сына в театральную студию, чтобы помочь ему преодолеть застенчивость.



Роль Роба Старка принесла Ричарду мировую славу

После "Игры престолов" Ричарда Мэддена буквально засыпали предложениями о сотрудничестве. В 2012-м вышла картина "Птичья песня" Филиппа Мартина. В этой военной драме Ричарду досталась роль капитана Вейра. А годом позже актер появился в трогательной романтической истории, получившей название "Обещание".

Айзек Хэмпстед-Райт – Бран Старк

Айзек Уильям Хэмпстед родился 9 апреля 1999-го года в Лондоне. Позже семья переехала в городок Фавершам графства Кент в Юго-Восточной Англии, там Айзек закончил государственную гимназию совместного обучения.



Айзек Хемпстенд-Райт в детстве

Параллельно с учебой в гимназии изучал актерское мастерство в молодежном театре Кент в Кентербери и работал на съемочной площадке в Белфасте.



Айзек в роли Брана Старка

Кроме роли Брандона Старка, юноша озвучивал Эйдана в мультсериале "Гриффины", тролля на имя Эггс в мультфильме "Семейка монстров" и Джека в "Хулиганских сказках". За работу в "Семейке монстров" в 2015-м году награжден премией Behind the Voice Actors Awards.

Личная жизнь Айзека Райта

Дружеские, или не совсем, отношения, которые завязались во время работы над сериалом, связывают Айзека с Нелл Тайгер Фри (в фильме Мирцелла Ланнистер). Молодежь часто "зависает" вместе в развлекательных лондонских клубах.



Айзек и Нелл на вечеринке в лондонском клубе

Кит Харингтон – Джон Сноу (Эйган Таргариен)

Родился 26 декабря 1986 года в Вустершире, Великобритания. Полное имя – Кристофер Кейтсби Харрингтон. В юные годы Харрингтон мечтал стать журналистом, военным корреспондентом и кинооператором. С 1992 по 1998 год учился в Саутфилдской начальной школе. Потом до 2003-го года – в средней школе Чантри.



Кит Харингтон в юности

После окончания средней школы посещал колледж Вустер, где изучал актерское мастерство. Актер начинал свою карьеру ролями в театре. Однако мировую актерскую славу ему принесла именно игра в экранизации "Песни льда и пламени". Там ему досталась одна из главных ролей –Джона Сноу.

Личная жизнь актера

На съемочной площадке у Кита родились чувства к коллеге по сериалу – Лесли Роуз, представительнице старинного шотландского рода. После пяти лет отношений, в сентябре 2017-го года, они объявили о помолвке. 23 июня 2018-го года Кит Харингтон и Лесли Роуз поженились.



Церемония бракосочетания Кита и Лесли прошла в Шотландии

Самая известная фраза Лесли Роуз (Игрит) в "Игре престолов" :

Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.

Пока вы ждете новый и финальный сезон "Игры Престолов" предлагаем пройти тест, какая семья из этого сериала подходит вам больше всего.