Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"

18 Читати новину українською
Софи Тернер – 23: биография актрисы, которая сыграла Сансу Старк в "Игре престолов"
Софи Тернер – 23: биография актрисы, которая сыграла Сансу Старк в "Игре престолов" / Коллаж Lifestyle 24

Весь мир с нетерпением ждет выхода финального сезона "Игра престолов". Журналисты Lifestyle 24 решили напомнить вам биографии актеров "самой холодной" семьи – семьи Старков.

Санса, Ария, Бран, Роб и Джон – все они стали любимцами миллионов поклонников. Как они снискали славу, что известно о личной жизни и другие интересные детали.

Читайте также: Софи Тернер из "Игры престолов" выходит замуж за певца Джо Джонаса

Софи Тернер – Санса Старк

Британка родилась в графстве Нортгемптоншир. Как только девочке исполнилось 2 года, семья актрисы переехала в Йоркшир. Мать актрисы, Салли Тернер, была воспитателем в детском саду и работала с детьми, которые требуют особого внимания. Отец актрисы, Эдди Тернер – занимается собственным бизнесом. У Софи есть старшие братья Джеймс и Уилл, сама же актриса тепло отзывается о своем детстве.

У нас был свинарник, амбары и загон, и мы использовали любую возможность покопаться в грязи,
– делится воспоминаниями Софи.

Еще до собственного рождения актрису постигла драма. Мать девочки, забеременела в третий раз – двойней, однако из-за проблем с протеканием беременности, на свет появилась лишь Софи. На этом проблемы не завершились.

В одном из интервью, она призналась, что долгое время болела трихотиломанией. Из-за этого в детстве выдергала себе ресницы. А когда повзрослела, то сожгла все детские снимки, на которых было заметно, что ресниц нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#oldheadshotday #warwickpreparatoryschoolgotmelike

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

"Игра престолов" – мировая слава Тернер

В 2010, когда Софи было 14 лет, ее утвердили на роль старшей дочери Неда Старка в сериале "Игра престолов". Для того, чтобы получить эту роль, девушке пришлось покраситься в рыжий цвет. Звезда ни разу не жалела об этом решении и даже рассказывала, что ей очень комфортно в этом образе, именно поэтому так долго оставалась рыжей.

Санса Старк – перша та безумовно вдала роль Софі Тернер
Санса Старк – первая и безусловно удачная роль Софи Тернер

Актриса полюбила свою героиню настолько, что стала с ней одним целым.

Мы с Сансой выросли вместе. Когда я читаю сценарий, то могу заплакать на тех моментах, когда с ней что-то случается. Между нами существует связь, я чувствую все, что чувствует она,
– об этом Софи рассказывала в одном из интервью для британского журнала.

Любовь Софи к Сансе проявилась даже в малейших деталях. Следовательно, после завершения съемок первого сезона, Софи забрала к себе лютоволчицу Леди, которая была ее талисманом в "Игре престолов".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puppy love ......

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

Личная жизнь звезды

В 2014 году появилась информация, что у звезды роман с Джеймсом МакВеем – гитаристом группы "The Vamps". Музыкант признался, что познакомился с рыжеволосой красавицей в Twitter.

Софі Тернер та Джеймс МакВей
Софи Тернер и Джеймс МакВей

Пару часто замечали на разных фестивалях и вечеринках вместе. Когда Софи наведывалась в Лондон, то они проводили вместе почти все уик-энды. Однако, эта дружба так и не переросла ни во что больше.

В 2016 году появились слухи, что звезда встречается с певцом Джо Джонасом. Однако до недавнего времени пара не афишировала свои отношения, не появлялась на красной дорожке вместе.

Софі Тернер та її коханий Джо Джонас
Софи Тернер и ее любимый Джо Джонас

В одном из интервью, Софи рассказала, что они с Джо живут как в аквариуме, а любое упоминание о них приобретает бешеной огласки. Именно поэтому пара решила не афишировать свои отношения. Радостную весть, после года отношений, Тернер выложила на своей странице в Instagram.

Актриса распространила фото, на котором сверкает кольцо с подписью "i said yes".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I said yes.

Допис, поширений Sophie Turner (@sophiet)

Вскоре, пара отпраздновала помолвку, на которую пригласила самых близких.

Мэйси Уильямс – Арья Старк

Мэйси родилась 15 апреля 1997 в Англии. Первые годы ее жизни прошли в Бристоле. Она – младшая дочь, всего в их семье четверо детей. Мэйси была маленькой, когда ее родители развелись. Вскоре мать снова вышла замуж и переехала в графство Сомерсет, где жил отчим будущей актрисы. Там девочка окончила начальную школу, затем училась в школе Нортон Хилл и колледже. В колледже изучала хореографию и театральное искусство.

Мейсі росла разом із своєю героїнею із
Мэйси росла вместе со своей героиней из "Игры престолов"

Первым испытанием для Мэйси Уильямс стал кастинг второго сезона "Моей ужасной няни".

Читайте также: Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс украсила обложку глянца: эффектные фото

Девочка блестяще проходила отбор за отбором, дошла до финала. От претендентки без сценического образования такого никто не ожидал, но в финале она все же уступила Лил Вудс, которой и досталась роль.

Родина Старків: Санса, Арія, Бран, Джон Сноу
Семья Старков: Санса, Арья, Бран, Джон Сноу

Проигрыш за шаг до победы не сломал начинающую актрису, наоборот, стимулировал ее прийти на кастинг "Игры престолов". Мэйси пробовалась на роль Арьи. И, наконец, прошла и получила эту роль. Стала одной из пяти детей благородной семьи Старков.

Ричард Мэдден – Роб Старк

Ричард Мэдден – талантливый актер, полюбившийся зрителям за эмоциональность и искренность игры. Наибольшую популярность актеру принесла роль Роба Старка культовой саги "Игра престолов". Актер родился 19 июня 1986 года в Элдерсли, что в Шотландии.

Річард Медден у юності
Ричард Мэдден в юности

Отец Ричарда работал в местном пожарном подразделении, мать преподавала в школе. В интервью Мэдден признался , что рос скромным и застенчивым ребенком. Это даже мешало мальчику знакомиться со сверстниками. Родители Ричарда отдали сына в театральную студию, чтобы помочь ему преодолеть застенчивость.

Роль Роба Старка принесла Річарду світову славу
Роль Роба Старка принесла Ричарду мировую славу

После "Игры престолов" Ричарда Мэддена буквально засыпали предложениями о сотрудничестве. В 2012-м вышла картина "Птичья песня" Филиппа Мартина. В этой военной драме Ричарду досталась роль капитана Вейра. А годом позже актер появился в трогательной романтической истории, получившей название "Обещание".

Айзек Хэмпстед-Райт – Бран Старк

Айзек Уильям Хэмпстед родился 9 апреля 1999-го года в Лондоне. Позже семья переехала в городок Фавершам графства Кент в Юго-Восточной Англии, там Айзек закончил государственную гимназию совместного обучения.

Айзек Хемпстенд-Райт у дитинстві
Айзек Хемпстенд-Райт в детстве

Параллельно с учебой в гимназии изучал актерское мастерство в молодежном театре Кент в Кентербери и работал на съемочной площадке в Белфасте.

Айзек у ролі Брана Старка
Айзек в роли Брана Старка

Кроме роли Брандона Старка, юноша озвучивал Эйдана в мультсериале "Гриффины", тролля на имя Эггс в мультфильме "Семейка монстров" и Джека в "Хулиганских сказках". За работу в "Семейке монстров" в 2015-м году награжден премией Behind the Voice Actors Awards.

Личная жизнь Айзека Райта

Дружеские, или не совсем, отношения, которые завязались во время работы над сериалом, связывают Айзека с Нелл Тайгер Фри (в фильме Мирцелла Ланнистер). Молодежь часто "зависает" вместе в развлекательных лондонских клубах.

Айзек та Нелл на вечірці у лондонському клубі
Айзек и Нелл на вечеринке в лондонском клубе

Кит Харингтон – Джон Сноу (Эйган Таргариен)

Родился 26 декабря 1986 года в Вустершире, Великобритания. Полное имя – Кристофер Кейтсби Харрингтон. В юные годы Харрингтон мечтал стать журналистом, военным корреспондентом и кинооператором. С 1992 по 1998 год учился в Саутфилдской начальной школе. Потом до 2003-го года – в средней школе Чантри.

Кіт Херінгтон у юності
Кит Харингтон в юности

После окончания средней школы посещал колледж Вустер, где изучал актерское мастерство. Актер начинал свою карьеру ролями в театре. Однако мировую актерскую славу ему принесла именно игра в экранизации "Песни льда и пламени". Там ему досталась одна из главных ролей –Джона Сноу.

Личная жизнь актера

На съемочной площадке у Кита родились чувства к коллеге по сериалу – Лесли Роуз, представительнице старинного шотландского рода. После пяти лет отношений, в сентябре 2017-го года, они объявили о помолвке. 23 июня 2018-го года Кит Харингтон и Лесли Роуз поженились.

Церемонія одруження Кіта та Леслі пройшла у Шотландії
Церемония бракосочетания Кита и Лесли прошла в Шотландии

Самая известная фраза Лесли Роуз (Игрит) в "Игре престолов" :

Ничего ты не знаешь, Джон Сноу.

Пока вы ждете новый и финальный сезон "Игры Престолов" предлагаем пройти тест, какая семья из этого сериала подходит вам больше всего.

blog_ava
Трейлер обновленного "Короля Льва" побил рекорд Disney: интересные детали
сегодня
2121
Автор: Елена Кандяк
Теги: LifeStyle Публикации Статьи Кино Игра престолов
Источник: Lifestyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
сегодня 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
Олена Кандяк 18
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
сегодня 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 23
Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
сегодня 11:53 Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
Богданна Рибак 103
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 09:03 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
155
День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
9 апреля 21:22 День рождения звезды "Сплетницы": лучшие образы Блэр Уолдорф в сериале
110
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук