Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл

27 августа родилась выдающаяся певица из Кабо-Верде Сезария Эвора. По этому случаю компания Google выпустила дудл. Сегодня легендарной Сезарии Эворе могло бы исполниться 78 лет. Певица умерла в 2011 году. Биография и песни исполнительницы, которую сравнивают с Эдит Пиаф – читайте дальше.

На праздничном дудле от Google изображена Сезария Эвора, которая поет на фоне родного города Кабо-Верде, государства, расположенного на одном из 15 архипелагов Атлантического океана, что за 630 километров от западного побережья Африки.



Дудл посвященный Сезарии Эворе

Биография Сезарии Эворы

Родилась певица в 1941 году в Кабо-Верде. С самого детства девочка была наделена сильным голосом с магическим тембром.

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В 17-летнем возрасте у Сезарии была своя группа музыкантов, с которыми она выступала в клубах, завоевывая большое количество поклонников. Таким образом девушка помогала своей семье – маме кухарке и отцу музыканту.



Сезария Эвора

Каждое ее выступление было ярким и впечатляющим, поэтому быстро получила всеобщее народное признание и любовь. Певицу стали называть босоногой, ведь на каждое выступление она выходила без обуви. На вопрос о своем босоногом выступлении Сезария отвечала, что таким образом проявляет солидарность с африканскими женщинами и детьми, которые живут за чертой бедности.

Дебют сольного альбома состоялся, когда босоногой деве исполнилось 43 года. В 1988 году мир услышал альбом под названием Diva aux Pieds Nus. На два года позже Сезария порадовала поклонников работой над Distino di Belita (1990 г.), а в 1991-м вышел песенный сборник Mar Azul.

Уже в начале 1980-х годов Эвора отправилась с концертами в тур по Европе. В 1988 году получила мировое признание и миллионы поклонников. Все были в восторге от нее и даже ходили босиком, чтобы быть похожими на свою кумирку.



Сезария Эвора

Босоногая певица исполняла португальский фолк, переплетенный с блюзом и джазом на креольском диалекте, Сезария Эвора стала 52-летней поп-звездой. Только во Франции количество проданных дисков составило 200 тысяч экземпляров.

Знаменитая певица стала обладательницей "Грэмми", "Victoire de la Musique", она записала 18 альбомов, а также неоднократно бывала с гастролями в Украине.

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В Украине Сезария Эвора выступала трижды, последний раз она звучала в 2009 году. Концерт в 2007 году певица начала с минуты молчания, ведь в этот день в Украине был объявлен день траура по погибшим шахтерам, впрочем выступление Эворы не отменяли, ведь ее ждали тысячи людей.

Песни Сезарии Эворы