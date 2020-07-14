Вступил в действие Закон 3377, в котором говорится об изменениях в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об изменениях и сферах, которые возобновляют свою работу – читайте в материале.

Информацию относительно работы Закона обнародовал на личном телеграм-канале Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он рассказал, какие ослабления и для каких сфер деятельности вступают в действие.

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Из-за распространения коронавирусной болезни культурная сфера сильно пострадала. После ослабления карантина она начинает возобновзять свою деятельность, но нуждается в финансовой поддержке от государства. Именно для этого был создан Закон 3377.

Что означает действие Закона 3377?