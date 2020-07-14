Сфера культуры возобновляет свою работу: какие изменения произошли в кинематографе
Вступил в действие Закон 3377, в котором говорится об изменениях в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об изменениях и сферах, которые возобновляют свою работу – читайте в материале.
Информацию относительно работы Закона обнародовал на личном телеграм-канале Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он рассказал, какие ослабления и для каких сфер деятельности вступают в действие.
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Из-за распространения коронавирусной болезни культурная сфера сильно пострадала. После ослабления карантина она начинает возобновзять свою деятельность, но нуждается в финансовой поддержке от государства. Именно для этого был создан Закон 3377.
Что означает действие Закона 3377?
- Начинает работать система грантов.
Кабмин выделил на это финансирования и их будут выдавать через Украинский Культурный Фонд, Госкино, Институт книги и тому подобное.
- Поддержка кинематографа.
Финансовая помощь может составлять до 100% от общей стоимости кинопродуктов. На поддержку могут рассчитывать национальные игровые, анимационные, документальные фильмы, фильмы для детской аудитории, фильмы художественной и культурной значимости, телевизионные фильмы, сериалы и фильмы-дебюты.
- Упрощена процедура получения государственной помощи тем, кто понес потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина.
Также предусмотрено уменьшение оплаты за аренду имущества тем, кто не мог использовать его во время карантина.
- Отменены требования относительно "скороговорок" на радио.
- Завершение первого этапа формирования рынка роялти в Украине.
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