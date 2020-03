Шах и аромат: история возникновения духов

История духов начинается в Кельне. А чтобы мы никогда об этом не забывали, в нашем языке существует слово "одеколон". Собственно, несколько слов в одном этом слове. Это по истории. А еще издание "Куншт" расскажет о технологии изготовления духов и о том, почему мы можем их чувствовать.

Мрачным днем 1983 года молодой немецкий писатель Патрик Зюскинд зашел в старый магазин Кельна. Тогда он еще не мог представить, что это абсолютно, казалось бы, рядовое событие и дальнейшее знакомство с хозяином магазина станут поворотными в его жизни. Со дня этого знакомства началось превращение неприметного писателя в звезду мировой прозы: имя Патрика Зюскинда при жизни попадет в школьные учебники по литературе. Хозяина магазина звали Иоганн Мария Фарина, а продававшимся там товаром была парфюмерия. Об этом говорится в издании "Куншт".

Интересно Как феромонные духи влияют на сексуальную жизнь

Куншт – это украинское научно-популярное медиа, которое объединяет науку и искусство.

Последующие месяцы Патрик Зюскинд проведет в архиве фирмы Фарины за кропотливым исследованием предметов и документов XVIII века – всего, что связано с запахами и жизнью первого парфюмера в Европе. Результатом исследования станет книга-бестселлер "Парфюмер" – История одержимого убийцы Жана-Батиста Гренуя.

Первый одеколон

В доме, где веками позже побывал Патрик Зюскинд, началась история современной парфюмерии. Ее отцом был полный тезка нового знакомого Зюскинда – Иоганн Мария Фарина. В 1709 году он основал в Кельне первую в мире парфюмерную фабрику, использовал словосочетание eau de Cologne (франц. "вода из Кельна") и изобрел технологию, которая в основе остается неизменной и до сих пор.



Патрик Зюскинд – автор книги "Парфюмер" / Фото из открытых источников

В отличие от героя романа Зюскинда, Фарина не был ни нищим, ни французом. Он родился в 1685 году в состоятельной семье в итальянском городке Санта Мария Маджоре на самой границе с современной Швейцарией. Члены семьи Фарина, родословная которой тянется с XIII века, рассчитывали, что наследник впоследствии станет почтенным хозяином имения и займет предназначенное для него место на первой скамейке на неизменных воскресных богослужениях.

Иллюзорность этих планов поняли уже в первые годы жизни молодого Джованни (итальянский вариант имени Иоганн), у которого появилась почти маниакальная страсть все нюхать. За это он даже получил прозвище "Нос". Все свободное время юный Фарина проводил в своеобразной игре со всеми запахами, на которые наталкивался в родительском городке. Впоследствии, прожив долгую жизнь, 80-летний Фарина скажет, что все его главные воспоминания – города, в которых побывал, люди, которых встретил, – это запахи. Каждый город и каждый человек имели для него свой запах, и все они были уникальными.

Когда юноша достиг совершеннолетия, семья отправила Джованни в Нидерланды изучать химию. С приобретенными знаниями и родительскими деньгами 24-летний Фарина прибывает в Кельн, где открывает фирму по продаже товаров роскоши.

Город произвел на молодого "Носа" удручающее впечатление: повсеместная антисанитария, отсутствие канализации, отходы человеческой и животной жизнедеятельности, что просто текут по улицам, трупы домашних животных, которые неделями не убирают с тротуаров, а главное – люди. Последнюю эпидемию чумы Кельн пережил всего за 40 лет до приезда Фарины, а распространение болезни горожане связывали с водой. Чтобы хоть как-то защититься, бедные и богатые жители старались как можно меньше мыться.

Спасением городской аристократии от вони были литры эссенции – вытяжки ароматов разнообразных растений, которые, однако, давали лишь временное облегчение. Запах эссенции держится на коже не более 5-10 минут, после чего уступает "аромату" тела.

Молодой Фарина посвящает все свободное время бесконечным страстным экспериментам с жидкостями и запахами. Его цель – аромат, который будет не только приятным, но и максимально прочным. Решением стала дистилляция, которой Фарина научился в Нидерландах.



Иоганн Мария Фарина – изобретатель духов / Фото: Википедия

Использовав спирт как главный химический носитель аромата, он смог сделать запах не только прочным, но и богатым. Спирт был растворителем, благодаря которому стало возможным создавать огромное количество ароматических композиций. В кельнской лаборатории Фарина создает запах по изобретенной им технологии. Он пытается максимально точно воссоздать аромат собственного детства – весенней североитальянской природы. Для этого Фарина растворяет в спирте эссенции растений, запах которых напоминает ему родину: лайм, бергамот, мандарин, лаванду, тимьян, апельсин. Свое творение парфюмер называет французском языке – Еаи de Cologne (на украинском читать как "одеколон", – LifeStyle 24).

Довольно быстро молодой предприниматель становится звездой высшего света Европы. Несмотря на высокую стоимость – один флакон стоил половину годовой зарплаты государственного служащего, – могущественные аристократические семьи заказывают одеколон целыми партиями, рассматривая его не только как средство нейтрализации телесного запаха, а и лекарственный препарат.

Тогда у людей было стойкое представление о том, что смрад вызывал болезни, а приятный аромат, наоборот, был средством защиты от них. Это побудило клиентов Фарины добавлять одеколон в пищу для "повышения иммунитета". Даже в начале XIX века сторонник одеколона Наполеон Бонапарт добавлял несколько капель этой жидкости к сахару во время чаепития. Кроме того, он ежедневно использовал один флакон парфюма для обтирания.

С популярностью пришел и взрывной рост количества мошенников, которые быстро поняли, что всего лишь за маленький флакон жидкости можно получить огромные деньги. Им была неважна рецептура или технология, их интересовало лишь одно – название. Одной только надписи Eau de Cologne было достаточно, чтобы некоторое время продержаться на рынке и заработать.

Несмотря на усилия десятков детективов, на заказ фирмы Фарины разыскивали подделки по всей Европе, большинство судебных исков были напрасными из-за фактического отсутствия в тогдашних законах средств защиты авторского права. Так "кельнская вода" превратилась из коммерческого названия в общее понятие в парфюмерной индустрии.

Технология

Процесс производства современной парфюмерии не претерпел кардинальных изменений с 1709 года. Как и ранее, главными остаются три составляющие: парфюмерная масло, спирт и мастерство автора ароматической композиции.

Все начинается с масла – насыщенной жидкости растительного или животного происхождения с интенсивным запахом. Парфюмерное масло традиционно получают тремя путями. Первый из них – перегонка: жидкость из исходного материала испаряют, а полученные пары охлаждают и конденсируют. Второй – прессование – наиболее популярный в производстве масла цитрусовых. Кожуру плодов кладут под гидравлический пресс, поскольку именно они насыщены маслом.

Третья классическая технология – анфлераж – заключается в том, что лепестки цветов выкладывают на поверхность из очищенного свиного или телячьего жира или из активированного угля. Эти вещества в производстве масла выполняют ту же функцию, что и в организме человека – работают как абсорбенты. Вместе с другими химическими соединениями они за два-три дня впитывают масло из лепестков. Впоследствии из насыщенного маслом вещества методом экстракции получают чистое парфюмерное масло.

Именно технологию анфлеража использовал для получения запаха из собственных жертв герой романа "Парфюмер". Правда, в реальных условиях описанных в романе и фильме, таким методом Гренуй не смог бы собрать ничего. Не только потому, что для процесса абсорбции недостаточно нескольких минут, а и потому, что кожа человека, конечно, не выделяет никаких ароматических масел.

В противовес мировому роману, люди используют анфлераж, например, для производства масла жасмина. Для этого лепестки цветка собирают вручную (чтобы отделять их от стеблей) и исключительно ночью (потому что днем масло исчезает из лепестков). Для одного килограмма готового вещества нужно собрать около 700 килограммов жасминовых лепестков.

Из-за высокой цены готовой жидкости, которая на мировом рынке составляет около 15 тысяч евро за килограмм, производители бюджетной парфюмерии часто заменяют натуральное масло жасмина искусственным. Похожая ситуация постигла еще один известный в парфюмерии запах – амбру. Это один из двух (вместе с мускусом) ароматов животного происхождения, который получил в парфюмерии большую славу и является одним из самых дорогих веществ в этой индустрии.

Амбра – это продукт пищеварения кашалота. Она формируется в кишечнике животного тогда, когда последний не переваривает хитиновые панцири некоторых ракообразных. Как следствие, кит срыгивает на поверхность океана черно-серую массу с насыщенным отталкивающим фекальным запахом, которая, тем не менее, легче воды, и поэтому плавает на поверхности.

В течение этого "дрейфа", который может длиться несколько десятилетий, амбра меняет цвет от черного до желто-серого; одновременно с этим ее запах заметно смягчается. Именно такое "старое" вещество высоко ценят в парфюмерии – его стоимость достигает 35 тысяч долларов за килограмм.

Традиционно куски амбры собирают прямо на берегу океана, а их вес колеблется от нескольких граммов до сотен килограммов. После двух-трех лет сушки из сырой амбры путем экстракции производят готовое ароматическое масло. В индустрии имеет значение не только ее запах, но и свойство повышать стойкость аромата. Амбра есть в классических ароматах вроде Chanel №5, Cerruti 1881 или Dune от Dior.

Следующим шагом в создании парфюмерной композиции является работа мастера. Парфюмер должен не просто создать новое сочетание приятных запахов, а скомпоновать букет из (на первый взгляд) несочетаемых, противоречивых или в определенной степени отталкивающих запахов. Удачным парфюмерным ароматом становится не субъективно приятный, а скорее приятно-неожиданный запах, что в первые секунды сбивает мозг с толку и заставляет обратить на себя внимание.

Но у парфюмеров есть одна проблема. Яблоки с одной и той же яблони в разные годы смакуют по-разному; вино разных лет тоже ценится неодинаково: оно имеет разный вкус и ароматический букет. Парфюмерный запах из натуральных веществ невозможно с неизменной рецептурой производить из года в год. Задача парфюмера, каждый год с новым урожаем заново воспроизводить аромат, который бы полностью соответствовал эталону.

Это значит, если в одеколоне есть, например, бергамот, то парфюмер должен каждый год смешивать много (иногда десятки) масел бергамота различного происхождения для воспроизведения эталонного запаха. Та же ситуация с любыми натуральными ингредиентами в составе духов: парфюмер ищет эталон каждого ароматического вещества отдельно и только потом их смешивает.

Классической в этом плане, изобретена еще Иоганном Марией Фариною, технология смешивания ароматов текущего и предыдущего годов для обеспечения "преемственности" запаха. Этих забот лишены производители самых дешевых духов, применяющих лишь синтетические ароматизаторы. Состав и характеристики последних полностью контролирует компьютер.

Последней фазой создания парфюма является растворение масла в спирте. Он составляет в среднем 70-80% содержания парфюма. На этапе растворения и возникает разница между одеколоном, где ароматического вещества всего 2-5%, туалетной водой 4-12% аромата и духами, которые через высокое содержание аромата (15-30%) имеют наиболее насыщенный запах.

Нос

Сегодня мы имеем целую индустрию "приятных запахов", не ограниченную парфюмерией. Ароматизаторы стали частью едва ли не всей сферы потребления: еды, напитков, бытовой химии, даже одежды и автомобилей. Однако, что такое запах? Как мы разделяем запахи на приятные и отталкивающие? Современная наука утверждает, что отношение к запаху культурно обусловлено. Человек запоминает "качество" запаха в соотношении с вещами, событиями, другими людьми. То есть запахи существуют не изолированно, а в культурном контексте.

Все начинается с носа. Летучие соединения попадают на специальные нервные клетки в носовой полости. Таких клеток у человека около 10 миллионов, при этом наш чувствительный эпителий в пять раз меньше, чем у кошки. К тому же способность чувствовать запахи с течением времени существенно снижается: в первый год после рождения чувствительность рецепторов падает почти на 50%, а до 80-летнего возраста атрофируется около 75% тканей обонятельного нерва.

По данным ученых из Monell Chemical Senses Center (Филадельфия, США), в мире существуют примерно 40 тысяч запахов, среди которых человек способен различить примерно 10 тысяч. Однако как правило большинство людей четко различает лишь десятки ароматов (и даже с ними бывает путаница). По словам Рона Виннеграда, специалиста парфюмерной школы в International Flavors & Fragrances (Нью-Йорк), его студенты в первые месяцы обучения должны научиться распознавать ориентировочно 300 запахов – отдельно и в сочетаниях.

Обработка и восприятие запахов напрямую связаны с лимбической системой мозга, которая отвечает за регуляцию эмоций. Поэтому на запахи мы реагируем преимущественно эмоционально, реже – рационально. Пользуясь этим, крупные сети супермаркетов размещают у входа хлебный отдел, чтобы запах свежего хлеба стимулировал аппетит, сети кинотеатров распыляют в фойе запах попкорна, а продавцы мебели ароматизируют диваны искусственным запахом кожи.

К тому же, различные химические соединения, попадающие на рецепторы обоняния, влияют на психологическое состояние человека. К примеру, от бергамота снижается внимательность, лаванда успокаивает, а под влиянием запаха перечной мяты человеку легче сконцентрировать внимание. Поэтому некоторые японские компании через систему кондиционирования распыляю этот аромат в офисах.

Однако вопрос влияния запахов на психику остается недостаточно изученным, и этим нередко пользуются парфюмеры, предлагая ароматы, которые якобы имеют определенное психологическое воздействие. "Лидером" среди таких веществ есть феромоны: они связаны с поиском сексуального партнера. По данным группы ученых из Оксфордского университета, которые проводили исследование под названием The search for human pheromones: the lost decades and the necessity of returning to first principles (с англ. "Поиск человеческих феромонов: потерянные десятилетия и необходимость вернуться к основам" – пер. ред.), существование феромонов у определенных животных – доказано. Однако такие запахи действуют лишь в пределах одного вида, и вещество, которое бы подействовало на Homo sapiens, до сих пор неизвестно.

В то же время доказано существование специального вещества, которое выделяют кожные железы женщины в районе груди во время лактации. Такое вещество должно стимулировать сосательный рефлекс младенца, что является для него жизненно важным. Так вот и получается, что обоняние и запахи, которые мы можем почувствовать, сопровождают нас от рождения и помогают нам наслаждаться жизнью, "вдыхая" его на полную грудь.

"Хотите стать умнее за 5 минут? Подписывайтесь на рассылку "Куншт" о новостях науки и технологий"

Автор: Никита Кацуба, Ph.D. – Сотрудник парфюмерного дома Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz GmbH