Шакира очаровала сеть редким фото со своими детьми: трогательный снимок

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Шакира, Жерард Пике и их дети
Шакира, Жерард Пике и их дети / Instagram/ @shakira_syria

Знаменитая колумбийская певица Шакира (Shakira) решила не отставать от звезд, которые поздравляли своих поклонников с Рождеством. 41-летняя исполнительница опубликовала трогательный снимок с повзрослевшими детьми, под которым поздравила поклонников с праздником.

Знаменитая исполнительница культовой песни Waka waka опубликовала снимок, на котором вся семья предстала в полном составе. На фото предстали 31-летний бойфренд Шакиры Жерард Пике и их совместные дети, 3-летний Саша Пике и 5-летний Милан Пике.

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К слову, недавно сеть взорвала новость о расставании Шакиры и испанского футболиста. Новым снимком колумбийская певица радикально отрицала правдивость информации о недоразумениях в отношениях. На фото счастливая семья весело улыбается и нежно обнимается. Счастливых праздников, – пожелала певица своим "фолловерам".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shakira (@shakira)

 

Стоит напомнить, 41-летняя колумбийская певица Шакира и 31-летний испанский футболист Жерард Пике познакомились в 2010 году на съемках видеоклипа на песню Waka waka. К слову, именно этот сингл стал официальным гимном Чемпионата футбола 2010-го года. В феврале 2011 пара официально подтвердила, что находится в отношениях. В сентябре 2012 года Шакира объявила, что они ждут первенца. В январе 2013 года у них родился сын Милан Пике. В январе 2015 года у них родился второй мальчик, которого назвали Саша Пике.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы
Источник: 24 канал
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