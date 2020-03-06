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Шакира показала клип на песню Me Gusta: яркое видео на зажигательный трек

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Популярная колумбийская певица активно развивает свою музыкальную карьеру. Сегодня, 6 марта, на официальном ютуб-канале Шакиры появилось видео на песню Me Gusta, релиз которой состоялся около месяца назад. Трек записан в сотрудничестве с пуэрториканским рэпером Anuel AA, который также снялся в ярком клипе.

43-летняя Шакира в этом году лишь подтверждает свой почетный статус на просторах мировой музыкальной индустрии. В начале февраля популярная исполнительница доказала первенство благодаря выступлению в перерыве самого рейтингового матча США Супербоул. На сцене она поразила зрителей феерическим шоу вместе с Дженнифер Лопес, что, безусловно, повлияло на имидж певиц.

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Однако на этом сотрудничество Шакиры со знаменитыми артистами не закончилось. Она записала зажигательный трек Me Gusta на испанском языке с пуэрториканским рэпером Anuel AA. Звезды сняли клип на песню, которая быстро разлетелась по сети. Видео появилось на официальном ютуб-канале Шакиры сегодня, 6 марта.

Автором клипа выступил Дрю Кирш, который работает с самыми известными музыкантами. Сюрреалистическое видео показывает путешествие Шакиры и Аnuel AA по железной дороге через горы и воссоздает бытовую жизнь артистов в вагоне поезда. Однако эта работа отличается яркими цветами, которые гармонично сочетаются в образах исполнителей и интерьере.

В конце стильного клипа они устраивают роскошный пир. Песня Me Gusta о страстном романе, который разжигается с новой силой.

Шакира, Anuel AA – Me Gusta: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Шакира Музыка
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