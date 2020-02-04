Шакира вызвала волну обсуждения выступлением на Супербоул-2020: жест певицы стал мемом

На днях в США отгремел самый рейтинговый матч на американском телевидении. В перерыве Супербоула на сцену вышли культовые звезды Шакира и Дженнифер Лопес. Певицам удалось не только покорить сердца зрителей, но и спровоцировать немалый повод для обсуждения в сети.

Матч за главный трофей американского футбола в США славится безудержным интересом не только среди футбольных фанов во всем мире, но и феерическими выступлениями легендарных американских звезд. За свое выступление они не получают никакого гонорара, ведь Супербоул – имиджевое событие для популярных исполнителей.

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50-летняя Джей Ло и 43-летняя Шакира зажгли на сцене с горячим номером-попурри, который объединил в себе их новые и уже культовые хиты. Шакира исполнила знаменитый "танец живота", а Дженнифер Лопес – соблазнительный танец на пилоне.

Хоть этим номером знаменитости дали немалый повод для обсуждения интернет-пользователей "покорил" несколькосекундный жест Шакиры. Во время исполнения хита звезда просто перед камерой начала выполнять странные энергичные движения языком. Как оказалось, такой жест называется загрута и обозначает веселье и радость в арабском мире. Хоть Шакира родилась в Колумбии, однако имеет ливанские корни.

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020

Однако пользователи социальных сетей не сильно учли историческое происхождение жеста и взорвались тысячами мемов, обосновывая выходку певицы по-своему: "Не уверен, что здесь сделала Шакира, но я до сих пор в этом", "Уверен, что мы все видели, что происходит", "Шакира vs коза", "Мой мозг, когда босс пытается объяснить мне что-то", "Если ты никогда не видел ничего, что было бы смешнее, я даю тебе язык Шакиры".

Who made this omfg Can't stop laughing Shakira Vs Goat #shakira #SuperBowl pic.twitter.com/1zE2z5OllS — ᴀ ʟ ɪ ᴇ ɴ s (@Alienboys_) February 3, 2020

If I ain’t seen anything ever that’s more meme-worthy, I give you Shakira tongue lol pic.twitter.com/6HcOGBa7Mx — Neek (@Sarcastic_Asset) February 3, 2020

Видео выступления Шакиры и Дженифер Лопес на Супебоул-2020