Часто для съемок в фильмах главные актеры вынуждены идти на компромиссы с режиссерами и даже преодолевать собственные фобии. Так, Шарлиз Терон призналась в интервью, от каких страхов ей пришлось избавиться на съемочной площадке "Старая гвардия".

Шарлиз Терон с легкостью предстает на экране как безжалостный убийца или шпион, однако в реальной жизни звезда далеко не такая бесстрашная, как ее героини. Как сообщает Entertainment Weekly, в боевике "Старая гвардия" актрисе пришлось оседлать лошадь, которая является одной из крупнейших ее фобий.

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По словам знаменитой блондинки, она была ловкой наездницей до 12 лет. И после инцидента, когда Шарлиз Терон упала с лошади и потеряла сознание, актриса больше не решалась оседлать скакуна. Почему звезда все же решилась перебороть детские страхи на съемочной площадке, не понимает даже сама представительница Голливуда.

"Почему-то в этом фильме я решила наконец-то преодолеть этот страх. Это сцена, на которую я, без преувеличения, потратила очень много времени, хоть кадры занимают несколько минут в фильме. Благодарна за этот опыт и за то, что мне помогли перебороть фобию. Я поняла, что люблю лошадей и хочу, чтобы мои дети тоже попробовали быть наездниками", – рассказала Шарлиз Терон.

Что известно о фильме " Старая гвардия"

"Старая гвардия – это новый кинопроект, который выйдет на стриминговой платформе Netflex уже 10 июля. Поэтому в канун премьеры главная звезда фильма Шарлиз Терон и раскрыла тайну съемок.

По сюжету, бессмертные воины на протяжении веков работали наемниками и убивали других за вознаграждение. Главные герои никак не могли разгадать причину своего дара, однако им придется это сделать, когда влиятельная компания начала охоту на них.

В ленте Шарлиз Терон сыграла воина, которая тренирует группу наемников и вместе с ними выходит на задание. Это идеальная роль для актрисы, ведь ее уже привыкли видеть в таких амплуа. Шарлиз Терон уже освоила боевые искусства, когда играла в фильмах "Атомная блондинка", "Безумный Макс: Дорога смерти" и "Форсаж".

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