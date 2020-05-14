Шарлиз Терон призналась, с каким голливудским красавцем у нее был конфликт на съемках

Знаменитая актриса Шарлиз Терон уже успела сняться в десятках успешных кинолент. Ее партнерами по фильмам были Том Круз, Аль Пачино, Киану Ривз, Уилл Смит и другие красавцы Голливуда. Однако только с одним актером у нее был немалый конфликт на съемках.

Об этом Шарлиз Терон рассказала журналистам The New York Times. По ее словам, в киноленте "Безумный Макс: Дорога гнева", которая вышла на большой экран еще в 2015 году, ей не приходилось играть конкуренцию. А все потому, что за кулисами у актрисы был немалый конфликт с Томом Харди.

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Актер заменил Мела Гибсона, поэтому чувствовал неприязнь на съемках. Он вспоминает, что атмосфера была очень напряженной, ведь кадры создавались с большой скоростью, а на детали или выяснения конфликта просто не хватало времени. Поэтому ситуация нагнеталась. В то же время Том Харди не скрывает, что на самом деле был плохим партнером для Шарлиз Терон в этом фильме.

Ей нужен был лучший партнер, возможно, более опытный. Это сыграть невозможно. Хотелось бы думать, что теперь, когда я старше, то смогу подняться до этого уровня,

– отметил Том Харди.

Да и Шарлиз Терон понимает, что на съемочной площадке конфликтовала вместо того, чтобы поддержать коллегу. Детали скандала актриса решила все же не разглашать.

"Мне не хватало сочувствия, чтобы действительно понять, что он чувствовал, заменив Гибсона. Это пугает! Думаю, из-за моего собственного страха мы возвели стены вместо того, чтобы сказать: "Это страшно для тебя, как и для меня. Будем добрыми друг к другу". Странно, но мы вели себя, как наши герои: все ради выживания", – добавила Шарлиз Терон.



У Шарлиз Терон был конфликт с Томом Харди / Официальный постер

Как известно, "Безумный Макс: Дорога ярости" – четвертый по счету фильм этой франшизы. Несмотря на критику экспертов кинолента получила успех в прокате и сумела собрать 374 миллиона долларов, что вдвое превысило бюджет.

Фильм рассказывает, как главный герой Макс покинул "Основной силовой патруль" и поселился в пустыне. Теперь ему нужно научиться выживать в постапокалиптическом мире и соревноваться с жестокими и безжалостными воинами, которые не хотят делить с чужаком пустыню. И именно во время противостояния Макс встречает императрицу, которая хочет пересечь пустыню, поэтому его планы меняются.

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