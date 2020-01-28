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Шарлиз Терон, Брэд Питт и другие звезды приняли участие в завтраке номинантов Оскара-2020

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Завтрак Оскара-2020 / LifeStyle 24

10 февраля в США состоится долгожданное кинособытие – церемония награждения премиями Оскар-2020. Торжество сможет увидеть весь мир благодаря видеотрансляции. Пока же организаторы заканчивают последние приготовления к грандиозному шоу и устроили для звезд традиционный завтрак в честь номинантов.

Начался завтрак, как и церемония Грэмми – с чествования памяти погибшего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны. Организаторы вспомнили, что мужчина в 2018 году получил статуэтку Оскара за лучший короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". Поэтому упоминание Коби Брайанта было очень символичным.

Важно: Оскар-2020: все, что следует знать о престижной кинопремии

Интересно, что гостями стали не все голливудские звезды, которые в 2020 году будут бороться за престижную статуэтку. Однако такие актеры, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн не смогли пропустить знакового события. Все они в стильных нарядах предстали перед десятками камер журналистов. Как это было – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ди Каприо / Getty Images

Рене Зеллвегер у трендовому костюмі
Рене Зеллвегер в трендовом костюме / Getty Images

Бред Пітт
Брэд Питт – номинант Оскара / Getty Images

Шарліз Терон обрала кюлоти і блузу
Шарлиз Терон выбрала кюлоты и блузку / Getty Images

Акторка Лора Дерн у сарафані і сорочці
Актриса Лора Дерн в сарафане и рубашке / Getty Images

Роберт де Ніро
Роберт де Ниро / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Шарлиз Терон Брэд Питт Леонардо Ди Каприо Оскар 2020
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