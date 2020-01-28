Шарлиз Терон, Брэд Питт и другие звезды приняли участие в завтраке номинантов Оскара-2020

10 февраля в США состоится долгожданное кинособытие – церемония награждения премиями Оскар-2020. Торжество сможет увидеть весь мир благодаря видеотрансляции. Пока же организаторы заканчивают последние приготовления к грандиозному шоу и устроили для звезд традиционный завтрак в честь номинантов.

Начался завтрак, как и церемония Грэмми – с чествования памяти погибшего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны. Организаторы вспомнили, что мужчина в 2018 году получил статуэтку Оскара за лучший короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". Поэтому упоминание Коби Брайанта было очень символичным.

Важно: Оскар-2020: все, что следует знать о престижной кинопремии

Интересно, что гостями стали не все голливудские звезды, которые в 2020 году будут бороться за престижную статуэтку. Однако такие актеры, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн не смогли пропустить знакового события. Все они в стильных нарядах предстали перед десятками камер журналистов. Как это было – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.



Леонардо Ди Каприо / Getty Images



Рене Зеллвегер в трендовом костюме / Getty Images



Брэд Питт – номинант Оскара / Getty Images



Шарлиз Терон выбрала кюлоты и блузку / Getty Images



Актриса Лора Дерн в сарафане и рубашке / Getty Images



Роберт де Ниро / Getty Images