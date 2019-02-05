Шарлиз Терон кардинально сменила имидж перед церемонией Оскар-2019: фото

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой недавно приписывали роман с Брэдом Питтом, потрясла участников церемонии Оскар-2019. Звезда кардинально сменила имидж перед светским событием, чем удивила поклонников.

В Лос-Анджелесе все знаменитости приезжают в помещение знаменитого Dolby Theatre, где по традиции, лучшие актеры получают статуэтки Оскар. Церемония проходит 25 февраля, а само награждение начнется в 3 часа по киевскому времени.

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Внимание всех СМИ приковано к знаменитостям, которые в роскошных нарядах красуются на красной дорожке. В частности, к Шарлиз Терон, которой недавно приписывали роман с Брэдом Питтом.

Звезда сумела ошеломить всех участников светского мероприятия. Перед камерами Шарлиз Терон засветила кардинально другой образ: знаменитая блондинка чуть ли не впервые изменила цвет волос и стала брюнеткой.

Для торжественной церемонии Оскар-2019 роскошная Шарлиз Терон выбрала приталенное платье голубого цвета от бренда Dior. Наряд подчеркнул ее стройную талию и оголил спину. Звезда отказалась от нижнего белья, что добавило пикантности ее облику.

Эффектный образ 43-летняя Шарлиз дополнила лаконичными украшениями. Актриса сделала дневной макияж, подчеркнув свою природную красоту.