Шарлиз Терон надела кожаное платье на кинособытие: эффектные фото

Изделия из экокожи стали настоящим хитом в фэшн-индустрии. Немало знаменитых модниц уже продемонстрировали эффектные наряды. На днях к ним в очередной раз присоединилась Шарлиз Терон, которая появилась на презентации фильма в черном платье миди.

Последние месяцы 2019 года выдались для Шарлиз Терон довольно насыщенными. 44-летняя актриса снялась в фильме "Секс-бомба" (Bombshell) и побывала на десятках презентаций совместно со своими коллегами Марго Робби и Николь Кидман. 3 декабря в Лондоне состоялся очередной показ киноленты и прессконференция, на которой Шарлиз Терон сумела удивить публику.

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Во время светского выхода актриса засветила черное кожаное платье с шипами. Довольно брутальное одеяние Шарлиз Терон выбрала из брендовой коллекции Alexander McQueen. Платье было без рукавов, а на талии дизайнеры украсили его двойным ремнем, что выглядело очень стильно. Босоножки на шпильке и лаконичные украшения завершили образ голливудской модницы.



Шарлиз Терон в Лондоне / Getty Images



Брутальный образ Шарлиз Терон / Getty Images

Интересно, что это не первый раз Шарлиз Терон надевает кожаные вещи. Ранее звезда блистала на премьерном показе фильма "Секс-бомба" в платье с кружевным орнаментом. Более брутальный образ актриса засветила на церемонии Elle Women in Hollywood: в середине октября 2019 года Шарлиз Терон блистала перед камерами в юбке, топе и кожаной куртке.



Шарлиз Терон в Лос-Анджелесе / Instagram / @charlizeafrica



Шарлиз Терон в брутальном образе​/ Getty Images

Что известно о фильме "Секс-бомба"? Сюжет киноленты основан на скандальной истории, которая потрясла Голливуд в 2016 году. Сразу несколько сотрудниц американского канала Fox News заявили, что стали жертвами харассмента. По их словам, в секс-скандале был замешан главный директор канала Роджер Райс. Журналистки Мегин Келли, которую сыграла Шарлиз Терон, Гретчен Карлсон (Николь Кидман) и Кайла Посписил (Марго Робби) решили не замалчивать резонансное дело и объявили "войну" похотливому богачу. Мировая премьера фильма "Секс-бомба" запланирована на 20 декабря 2019 года.