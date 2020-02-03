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Шарлиз Терон надела платье с необычным декольте: фото

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Шарлиз Терон в Лондоне / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Шарлиз Терон не пропускает торжественные церемонии и киномероприятия. На днях она стала приглашенной гостьей BAFTA-2020, где предстала перед камерами в роскошном платье с необычным декольте.

Торжественное событие прошло 2 февраля в помещении королевского Альберт-холла в Лондоне. В Великобританию приехали десятки голливудских звезд, готовые демонстрировать американскую роскошь в нарядах. Среди них – знаменитая модница Шарлиз Терон, которая в 44 года с легкостью может называться "иконой стиля".

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Перед камерами журналистов она предстала в потрясающем фиолетовом платье от Dior. Вечерний наряд был сделан из драпированной ткани, а эффектным акцентом стали необычное декольте и тоненький пояс на талии. Элегантная прическа и украшения завершили look Шарлиз Терон.

Шарліз Терон
Шарлиз Терон  / Getty Images

Появление актрисы на церемонии BAFTA-2020 было прогнозируемым. Все потому, что Шарлиз Терон претендовала на награду в номинации "Лучшая актриса", однако одержать победу не смогла. Статуэтку забрала Рене Зеллвегер за съемки в фильме "Джуди".

Кроме этого, Шарлиз Терон не случайно выбрала для выхода наряд от Dior. Уже несколько лет она является послом бренда, поэтому снимается в рекламах и позирует на торжественных мероприятиях в роскошных образах от легендарного фешн-дома.

Шарліз Терон у сукні від Dior
Шарлиз Терон в платье от Dior / Instagram / @charlizeafrica

Макіяж та манікюр Шарліз Терон
Макияж и маникюр Шарлиз Терон / Instagram / @charlizeafrica

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд BAFTA Стиль и мода Великобритания Шарлиз Терон
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