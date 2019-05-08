Шарлиз Терон объяснила, почему мужчинам сложно встречаться с ней
43-летняя голливудская актриса и фотомодель Шарлиз Терон, которая ранее призналась, что пренебрегла личной жизнью из-за воспитания двоих детей, добавила, почему мужчинам сложно быть в отношениях с ней.
Так, на вечернем шоу с Джеймсом Корден Шарлиз вспомнила о том, что любому мужчине может быть сложно ужиться вместе с ней. Терон призналась, что ненавидит беспорядок в доме и слишком много вещей, которыми люди не пользуются.
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Быть со мной рядом очень сложно. У меня были отношения, но всякий раз, когда этот мужчина ехал из города, я ничего не могла с собой поделать и выбрасывала всю его безобразную обувь. Когда он возвращался, то в течение двух часов спрашивал: "Ты не видела мои соломенные туфли?". И я ему отвечала "Ты вообще слышал себя? Ни один взрослый человек не должен носить лапти!"
– рассказала актриса.
Она добавила, что думает, что помогла мужу. Для выхода в студию знаменитость надела лаймовое мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.
Смотрите смешное интервью с Шарлиз Терон:
Шарлиз Терон в студии Корден / Скриншот
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