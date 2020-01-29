Шарлиз Терон очаровала поклонников новым аутфитом: роскошные фото

Американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон стала гостьей двадцать второй церемонии вручения наград Гильдии костюмеров, которая состоялась ночью 29 января в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Звезда любит поражать поклонников роскошным нарядом и этот выход не стал исключением.

Изысканная голливудская звезда Шарлиз Терон для светских мероприятий выбирает невероятно красивые наряды. На дорожке Гильдии костюмеров 44-летняя знаменитость блистала в роскошном вечернем платье.

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Для этой церемонии актриса выбрала наряд от Louis Vuitton с черными вставками на рукавах и манжетами черного цвета. Платье со шлейфом было расшито камнями и переливалось пайетками. Овальное декольте делало ее более привлекательной и сексуальной.



Шарлиз Терон на дорожке церемонии вручения наград Гильдии костюмеров / Фото: Getty Images

Этот вечерний лук звезда украсила обручем, который был украшен камнями, а волосы собрала вверх. Также в руках она держала маленький черный клатч. В ушах были миниатюрные серьги, а нежные кольца украшали пальцы ее рук.

Шерлиз выбрала легкий макияж в естественных тонах с золотистыми тенями. Акцент сделала на черном маникюре.



Шарлиз Терон в Гильдии костюмеров / Фото: Getty Images