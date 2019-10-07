Шарлиз Терон одела сына в розовый купальник для прогулки в США: фото

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Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которая не запрещает 7-летнему сыну Джексону носить женскую одежду, в очередной раз попала в объективы папарацци в Калифорнии.

Звездная мама провела время с сыном в Шерман-Окс. Для прогулки 7-летний Джексон, который появляется на улице только в платьях, вышел босиком в розовом купальнике.

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Шарлиз для дневного выхода подготовила удобный casual-образ. Терон соединила черные брюки с красным свитером и солнцезащитными очками в белой оправе.

Сеть взорвалась гневными комментариями и критикой актрисы как плохой матери. Много пользователей в сети осуждают то, что Шарлиз позволяет Джексону одеваться, как девушка. Сама же Терон еще в октябре 2018-го заявила, что у нее – две дочери.

По словам актрисы, Джексон, которого она усыновила в 2012 году в ЮАР, не хочет быть мальчиком. Ребенок заявил об этом в возрасте 3 лет, поэтому Шарлиз Терон решила поддержать ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она (Джексон, – LifeStyle 24) посмотрела на меня, когда было всего три года, и сказала: "Я не мальчик!" Вот и все, теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать, как любая нормальная мама. Они родились такими, как есть, и в свое время сами решат, кем хотят быть. Мой долг в этом случае – любить и следить за тем, чтобы у них все было хорошо,
– объяснила в одной из передач Шарлиз Терон.

Звезда также воспитывает еще одного ребенка – Августу, которую усыновила в 2015 году.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Звездные мамы Звездные дети Шарлиз Терон LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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