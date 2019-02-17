Шарлиз Терон примерила роль политика в комедии "Авантюра": трейлер

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Шарлиз Терон в фильме "Авантюра": трейлер и сюжет
Шарлиз Терон в фильме "Авантюра": трейлер и сюжет

Кинокомпания Lionsgate Entertainment Corporation представила первый трейлер к новой комедии "Авантюра" (Long Shot), главную роль в которой исполнила голливудская актриса Шарлиз Терон. Ролик уже появился на YouTube-канале студии и медленно покоряет сеть.

Киноманы в ожидании новой американской комедии, премьера которой запланирована на май 2019 года. Режиссером фильма выступил талантливый Джонатан Левин, а главные роли сыграли Шарлиз Терон и Сет Роген. Кроме этого, в киноленте предстанут актеры Александр Скарсгард, Энди Серкис, О'Ши Джексон-младший, Рэндолл Парк и другие. Именно такой звездный состав киноленты привлек немалое внимание любителей кино.

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По сюжету, неуклюжий и безработный журналист Фред Фларски не может забыть свою детскую любовь. Шарлотта Филд, которую до безумия любит главный герой, была его няней.

Комедія

Комедия "Авантюра" / Скриншот

Журналист встречает свою пассию через 25 лет. Шарлотта достигла немалых успехов: она – госсекретарь США, которая будет баллотироваться на пост президента. По стечению обстоятельств, женщина нанимает Фреда Фларски, чтобы он написал для нее предвыборную речь, однако работа оборачивается для героев забавными приключениями.

Комедия "Авантюра": смотрите первый трейлер фильма

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Теги: LifeStyle Шарлиз Терон Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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