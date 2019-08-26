Шарлиз Терон сфотографировала сына в красном платье

Голливудская актриса Шарлиз Терон не перестает шокировать общественность гардеробом своего 7-летнего сына Джексона. Во время отпуска мальчик примерил яркое платье, что и решила показать его звездная мама в сети.

Как известно, Шарлиз Терон ведет довольно закрытый образ жизни. Актриса неохотно отвечает на вопросы о ее личной жизни и оберегает своих усыновленных детей от излишнего внимания общественности. Однако на днях она сделала исключение и опубликовала фото своего 7-летнего сына Джексона.

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Во время отпуска звездная мамочка наслаждалась общением с ребенком в саду. Джексон тщательно рассматривал деревья, пока Шарлиз Терон делала фото. Но внимание общественности привлекло не это, а одежда мальчика. Джексон был одет в красное платье в белые пятнышки и босоножки.

Сама Шарлиз Терон еще в октябре 20108 года заявила, что у нее – две дочери. По словам актрисы, Джексон, которого она усыновила в 2012 году в ЮАР, не хочет быть мальчиком. Ребенок заявил об этом в возрасте 3 лет, поэтому Шарлиз Терон решила поддержать ребенка.

Она (Джексон, – LifeStyle 24) посмотрела на меня, когда было всего три года, и сказала: "Я не мальчик!". Вот и все, теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я буду оберегать, как любая нормальная мама. Они родились такими, как есть, и в свое время сами решат, кем хотят быть. Мой долг в этом случае – любить и следить за тем, чтобы у них все было хорошо,

– объяснила в одной из передач Шарлиз Терон.

Кроме Джексона, актриса воспитывает еще одного ребенка – Августу. Девочку Шарлиз Терон усыновила в 2015 году.