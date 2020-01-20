Шарлиз Терон скрыла модный конфуз бриллиантовым украшением: фото

Голливудская актриса Шарлиз Терон перед каждым светским событием обращается к своему стилисту, который, кажется, знает, как найти выход даже из самых безнадежных ситуаций. На днях звезда предстала перед камерами с фэшн-ляпом, который замаскировали благодаря бриллиантам.

В Голливуде прошла ежегодная церемония награждения премии Гильдии киноактеров США. На красной дорожке мероприятия предстали одни из самых успешных звезд мира, которые продемонстрировали безупречный стиль. Среди них – Шарлиз Терон, которая для этого публичного выхода вынуждена была прибегнуть к хитрости.

К теме: SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии

Актриса призналась журналистам, что не успела покрасить кончики волос, которые имеют темный цвет. Блондинка, понимая, что этот модный провал окажется на страницах всех таблоидов, обратилась к стилистам, которые нашли выход из ситуации. Шарлиз Терон заплели тонкую французскую косичку на проборе и украсили прическу бриллиантовым украшением от ювелирного дома Tiffany & Co. Стоимость драгоценности достигает 4 миллионов долларов.



Шарлиз Терон на премии Гильдии киноактеров США / Getty Images

Не менее эффектным показался и образ кинодивы. Шарлиз Терон красовалась перед камерами в блестящем коротком топе и вечерней юбке от Givenchy. У брендовой одежды был немалый разрез и шлейф, что выглядело очень стильно и необычно. Завершили look актрисы украшения, которые она выбрала из коллекции Tiffany & Co.



Шарлиз Терон на красной дорожке премии SAG Awards 2020 / Getty Images