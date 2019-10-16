Шарлиз Терон в брутальном образе посетила светское событие: фото

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Шарлиз Терон на церемонии Elle Women in Hollywood
Шарлиз Терон на церемонии Elle Women in Hollywood / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Шарлиз Терон потрясла поклонников новым публичным выходом. Знаменитость пришла на светское событие в Лос-Анджелесе в кожаной куртке и мини-юбке, которые сделали ее образ довольно брутальным.

Актриса стала приглашенной гостьей церемонии Elle Women in Hollywood. Награды ежегодно вручают знаменитым женщинам, которые достигли наибольших успехов в Голливуде. Церемонию организовали представители модного дома Ralph Lauren and Lexus, поэтому все звезды появились на светском мероприятии в стильных образах.

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Шарлиз Терон удалось привлечь немалое внимание журналистов и фотографов. Актриса выбрала для выхода в свет объемную кожаную куртку с металлическими украшениями, которая в сочетании с короткой стрижкой выглядела довольно брутально. Образ она дополнила синей атласной юбкой и гольфом. Ботинки на каблуке и лаконичные аксессуары завершили эффектный look Шарлиз Терон.

Шарліз Терон у брутальному образі
Шарлиз Терон в брутальном образе / Getty Images

Кроме Шарлиз Терон, на мероприятии побывали ее коллеги по фильму "Секс-бомба" – Марго Робби и Николь Кидман. Актрисы также надели черные наряды, однако отдали предпочтение элегантным фасонам. А вот цвет их образов был символичным: таким образом знаменитые красавицы восстали против сексуальных домогательств в Голливуде.

Голлівудські акторки на
Голливудские актрисы выступили на Elle Women in Hollywood / Instagram / @charlizeafrica

Что известно о фильме "Секс-бомба"? Сюжет киноленты основан на скандальной истории, которая потрясла Голливуд в 2016 году. Сразу несколько сотрудниц американского канала Fox News заявили, что стали жертвами харассмента. По их словам, в секс-скандале был замешан главный директор канала Роджер Райс. Журналистки Меган Келли, которую сыграла Шарлиз Терон, Гретчен Карлсон (Николь Кидман) и Кайла Посписил (Марго Робби) решили не замалчивать резонансное дело и объявили "войну" похотливому богачу. Мировая премьера фильма "Секс-бомба" запланирована на 20 декабря 2019 года.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Голливуд Шарлиз Терон
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