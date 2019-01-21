Шарлиз Терон в кадре: топ-5 фильмов с голливудской актрисой в главных ролях

43-летняя актриса американского кино неоднократно была номинирована на престижные премии в области кино, среди которых "Оскар", "Золотой глобус" и другие. Журналисты LifeStyle 24 сделали для вас подборку самых популярных фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях.

Шарлиз Терон, которая закрутила роман с Брэдом Питтом, начинала свою карьеру артистки из балета. Однако тяжелая травма колена, которую певица получила во время занятий, была несовместима с танцами и девушка была вынуждена отказаться от своей мечты. Тогда американка с южноафриканским происхождением решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы оказаться как можно ближе к сердцу мировой кинематографии.

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Первая ее роль в кино была эпизодической и немой в фильме "Дети кукурузы 3". После нескольких незначительных ролей она сыграла главную героиню в кинокартинах "Два дня в долине" (1997) и "Адвокат дьявола" (1997). С них началась блестящая карьера Шарлиз Терон.

Топ-5 фильмов с Шарлиз Терон в главных ролях

1. "Голова в облаках" (2004)

Смотреть трейлер к фильму "Голова в облаках" (2004) (видео):

2. "Хэнкок (2008)

Смотреть трейлер к фильму "Хэнкок (2008) (видео):

3."Белоснежка и охотник" (2012)

Смотреть трейлер к фильму "Белоснежка и охотник" (2012) (видео):

4. "Атомная блондинка" (2017)

Смотреть трейлер к фильму "Атомная блондинка" (2017) (видео):

5. "Опасный бизнес" (2018)

Смотреть трейлер к фильму "Опасный бизнес" (2018) (видео):