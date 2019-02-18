Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

Месяц назад западные СМИ взорвались слухами о том, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт, имя которого преимущественно фигурирует новостях о разводе с Анджелиной Джоли, закрутил роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. Отмечалось, что их отношения развиваются уже более полугода. Шарлиз решила нарушить молчание и впервые прокомментировать это.

Как заявила Терон в телешоу Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", у нее вообще нет пока отношений ни с кем.

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"Я сейчас одна, у меня никого нет!" – заявила Шарлиз Терон.



Шарлиз Терон в шоу Эллен Дедженерис/Скриншот

Добавим, ранее источники сообщали, что искра симпатии, которая переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки доступны на официальной странице аксессуаров в Instagram.