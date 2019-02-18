Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

126 Читати новину українською
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / www.gettyimages.com

Месяц назад западные СМИ взорвались слухами о том, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт, имя которого преимущественно фигурирует новостях о разводе с Анджелиной Джоли, закрутил роман с 43-летней коллегой Шарлиз Терон. Отмечалось, что их отношения развиваются уже более полугода. Шарлиз решила нарушить молчание и впервые прокомментировать это.

Как заявила Терон в телешоу Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма "Long Shot", у нее вообще нет пока отношений ни с кем.

Читайте также: Шарлиз Терон примерила роль политика в комедии "Авантюра": видео трейлера

"Я сейчас одна, у меня никого нет!" – заявила Шарлиз Терон.

шарліз терон
Шарлиз Терон в шоу Эллен Дедженерис/Скриншот 

Добавим, ранее источники сообщали, что искра симпатии, которая переросла в отношения между Шарлиз Терон и Брэдом Питтом вспыхнула более полугода назад. Тогда актеры вместе с Адамом Драйвером снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling. Их совместные снимки со съемки доступны на официальной странице аксессуаров в Instagram.

blog_ava
Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
сегодня
591
Теги: LifeStyle Звездные романы Брэд Питт Шарлиз Терон
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
16 февраля 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 549
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
16 февраля 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
599
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 349
Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
15 февраля 20:00 Я не играю слабых женщин, – откровенное интервью с Ольгой Сумской
Анастасія Манюхіна 369
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 228
Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
15 февраля 18:01 Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
655
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук