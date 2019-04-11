"Шазам!": 12-летний парень с магической силой трансформации во взрослого супермена

Этот неловкий момент, когда тебе 12 лет, ты оказываешься в незнакомом месте, а какой-то сомнительный дед говорит тебе коснуться его посоха и выкрикнуть его имя.

DC и Warner Brothers сняли совсем не мрачное кино, в котором они много шутят, в частности, над своей же киновселенной. Если в "Аквамене" еще были остатки привычного "ДиСишного" пафоса, то Шазам совсем отбился от рук – он школьник и у него другие проблемы, не глобального характера.

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"Шазам!"

Согласно сюжету, шкет по имени Билли получает силу шести мифических героев – мудрость Соломона (S), силу Геракла (H), выносливость Атланта (А), силу Зевса (Z), храбрость Ахиллеса (A) и скорость Меркурия (M ). Вот мы и слепили из первых букв этих имен название фильма и, собственно, самого персонажа.

Что интересно, изначально Шазам назывался Капитаном Марвел и в свое время, в 1930-1950 годах, эти комиксы продавались лучше Супермена с Бэтменом. В результате долгой истории с судебными исками и разборками, Марвел стал Шазамом. Мы с вами можем быть за это благодарны, потому что не хватало своего Капитана Марвела в DC, и так голова кругом от засилья супергероев на экранах. Символично, что "Шазам!" вышел в прокат вскоре после экранизации "Капитана Марвел" от студии-конкурента.

Возвращаясь к "Шазаму!", то что бы вы делали, если бы получили суперсилу в подростковом возрасте? Правильно, накупили бы пива, сняли видос в YouTube и Instagram, и наказали всех чмырей, которые над вами издеваются в школе. Это план минимум для школьника и наблюдать за похожими делами довольно весело, но и предсказуемо. Поэтому плюсом "Шазама!" является то, что несмотря на внешний вид, супергерой ведет себя именно как школьник, а минус здесь в том, что и сюжет легко могут предвидеть те же школьники.

Антагонист в фильме такой себе, неубедительный. И грехи, которые с ним ходят, тоже не очень мощные, и, что хуже, их трудно различить. Благо, персонажи сами шутят, что похоть могла бы быть и "горячей", а то совсем плохо выглядит. Зло в "Шазаме!" действует совсем без крови и даже откушенные головы (окей, по факту это было только раз) совсем не брызгают кровью, а напоминают мультик. Возрастное ограничение в категории 13+ можно опустить даже больше. Здесь нет ни плохих слов, ни секса, ни тяжелых смертей, ни ранений, только дети, шуточки и молнии из рук Шазама. Последние очень уместны, если надо зарядить смартфон.

Рейтинг "Шазама!" на IMDb довольно высокий – 7,7. Критики встретили фильм приветливо, а зрителям он больше подходит как вариант для семейного просмотра. Всем нравится, а это значит, что DC ступили на правильный путь и, кто знает, какими будут пропорции сил двух конкурирующих студий после завершения киноэпопеи с "Мстителями" от Marvel.

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