"Шазам 2" получил дату выхода: когда выйдет продолжение фильма по комиксам DC

Кажется, недавно первая часть фильма "Шазам!" подрывала прокат и собирала немалые суммы, а уже на днях создатели супергеройской ленты уже объявили дату выхода ожидаемого сиквела. Так, "Шазам 2" выйдет в свет в 2022 году.

Недавно студия Warner Bros. официально заявила, что вторая часть фильма "Шазам" находится на стадии разработки и они уже работают над продолжением супергеройской ленты по комиксам DC.

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Теперь представители компании и создатели фильма официально назвали дату выхода ожидаемой кинокартины. По предварительным данным, фильм "Шазам 2" увидит свет 1 апреля 2022 года. Добавим, что в том же году на большой экран выйдут такие фильмы от Warner Bros.: "Флеш" и "Аквамен 2".

Напомним, премьера первой части фильма "Шазам" состоялась весной 2019 года. Бюджет фильма составлял 100 миллионов долларов, а кассовые сборы достигли 364 миллионов.

Шазам!: смотреть трейлер на украинском