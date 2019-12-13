"Шазам 2" получил дату выхода: когда выйдет продолжение фильма по комиксам DC

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Стало известно, когда выйдет "Шазам 2" / IMDb

Кажется, недавно первая часть фильма "Шазам!" подрывала прокат и собирала немалые суммы, а уже на днях создатели супергеройской ленты уже объявили дату выхода ожидаемого сиквела. Так, "Шазам 2" выйдет в свет в 2022 году.

Недавно студия Warner Bros. официально заявила, что вторая часть фильма "Шазам" находится на стадии разработки и они уже работают над продолжением супергеройской ленты по комиксам DC.

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Теперь представители компании и создатели фильма официально назвали дату выхода ожидаемой кинокартины. По предварительным данным, фильм "Шазам 2" увидит свет 1 апреля 2022 года. Добавим, что в том же году на большой экран выйдут такие фильмы от Warner Bros.: "Флеш" и "Аквамен 2".

Напомним, премьера первой части фильма "Шазам" состоялась весной 2019 года. Бюджет фильма составлял 100 миллионов долларов, а кассовые сборы достигли 364 миллионов.

Шазам!: смотреть трейлер на украинском

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд DC Comics Warner Bros.
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