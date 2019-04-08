Шедевры на руинах: художник вдыхает новую жизнь в заброшенные здания

Испанский художник Хулио Анайя Кабандинг воплощает в жизнь невероятный проект. На стенах заброшенных или полуразрушенных зданий он рисует всемирно известные произведения живописи.

Своими шедеврами художник делится в Instagram.

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Для работы испанец выбирает самые неожиданные места: стены, расписанные граффити, бетонные заборы, заброшенные здания.

Испанский художник воссоздает мировые шедевры на стенах заброшенных зданий

Художник работает в стиле оптической иллюзии и до мельчайших деталей воспроизводит не только известные произведения искусства, но и рисует рамки к ним. Складывается впечатление, что полотна действительно висят посреди улицы.

Так, известную картину "Девушка с жемчужной сережкой" нидерландского художника Яна Вермеера можно увидеть не только в галерее в Гааге, но и на разрисованной граффити стене в немецком городе Хемниц.

Таким образом испанский художник пытается дать зрителю новый опыт знакомства с искусством, показав контраст между ухоженными залами музеев и полуразрушенных зданий.

Известные картины на стенах заброшенных зданий

Португальский фотограф Мануэль Пита создает реалистичные коллажи под названием "Одинокие дома". На них он изображает единичные дома на фоне голубого неба.

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