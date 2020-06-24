Фаворитка телезрителей благодаря реалити-шоу завоевала бешеную поддержку и признание пользователей соцсетей. Даша Ульянова подогревает интерес публики провокационными съемками, в которых демонстрирует свое безупречное тело и идеальные формы.

Красавица-гимнастка после проекта "Холостяк" превратилась в блогера и активно развивает личный профиль в инстаграме. Звезда не только делится с поклонниками бьюти-советами и подробностями личной жизни, но и в очередной раз акцентирует внимание на своей сексуальности и роскошной фигуре.

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Хотя в повседневной жизни Даша Ульянова выбирает комфортные образы в стиле стритстайл и почти не красится, однако перед камерой она появляется в провокационных женственных образах и с вечерним макияжем.

Образ Даши Ульяновой

Для очередной студийной съемки победительница "Холостяка-10" примерила шелковое мини платье нюдового цвета с откровенным декольте. Она не стала прикрывать свои аппетитные формы одеждой и смело подняла наряд и обнажила плечи, приспустив тонкие бретели. Даша Ульянова прекрасно знает преимущества своей фигуры и каждым фото акцентирует на стройных подтянутых ножках.

Похоже, над образом девушки работала целая команда. Ведь ее внешность довершил роскошный вечерний макияж с акцентом на глаза с темными широкими стрелками. Длинные волосы шатенка собрала в пучок, оставив часть локонов распущенными.



Даша Ульянова в шелковом платье ​/ Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa



Даша Ульянова в шелковом платье / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa