Шелковый костюм и мини с леопардовыми ботфортами: Ирина Шейк засветила два стильных образа

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Коллаж: LifeStyle 24

Известное имя и потрясающая карьера модели обеспечивают 33-летнюю Ирину Шейк насыщенным графиком и приглашениями на различные мероприятия. За два дня российской знаменитости удалось засветить два стильных образа в кардинально разных стилях.

В среду, 18 сентября, в Милане началась Неделя моды, в рамках которой представители японского Vogue праздновали 20-летие версии журнала. В списке приглашенных на светское мероприятие были леди Китти Спенсер, Стелла Максвелл и многие другие знаменитости.

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Одной из звезд вечера стала 33-летняя Ирина Шейк, которая предстала перед папарацци в стильном и соблазнительном образе от Versace. На ней была блуза с фирменным принтом марки, а также черная мини-юбка с разрезом. Образ дополнила яркая обувь – сапоги выше колена с леопардовым принтом.

Ирина Шейк
Ирина Шейк на вечеринке по случаю 20-летия Vogue Japan / Getty Images

Сразу же на следующий день Ирина Шейк посетила изысканный итальянский магазин Falconeri. В стенах бутика российская модель сфотографировалась в шелковом костюме в пижамном стиле. Оттенок хаки отлично подчеркнул ее загар, а также черный бюстгальтер, который виднелся через глубокое декольте пиджака. Довершением образа стали босоножки с острым носком на высоких золотистых каблуках.

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Ирина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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