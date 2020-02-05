Шеннен Доэрти опубликовала трогательное сообщение после признания об онкологии

Вчера, 4 февраля, 48-летняя американская актриса обнародовала свой диагноз. Медики диагностировали у Шеннен Догерти четвертую стадию рака молочной железы. Новости о ее болезни всколыхнули поклонников во всем мире. Однако звезда не теряет оптимизма и продолжает бороться с недугом.

Несмотря на то, что болезнь, которая вернулась через несколько лет после выздоровления, стремительно прогрессирует, Шеннен Догерти не теряет веры в светлое будущее. Собственным примером знаменитость стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя опускать руки и прекращать борьбу. Именно поэтому свои предыдущие слова актриса решила подкрепить жизнеутверждающей публикацией, которая появилась в ее инстаграме.

Важно! У Шеннен Доэрти диагностировали четвертую стадию рака

Шеннен Догерти решила быть лаконичной и не прибегать к пространным трогательным сообщениям. Она опубликовала чувственную картинку с фразой, которая покорила поклонников и звездных коллег.

"Мы живем только один раз, Снупи!"– говорит Чарли. На что его любимец отвечает: "Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!"

– написано в публикации.

Знаменитую актрису, которая навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря съемкам в культовом американском сериале "Беверли Хиллз, 90210", поддержали не менее знаменитые коллеги. Актриса Сара Мишель Геллар написала: "Прекрасно сказано, моя невероятная подруга. Я имею возможность прожить свою жизнь с тобой, что делает меня счастливчиком".

Кинозвезда Тори Спеллинг также поддержала Шеннен Догерти: "Посылаю большое количество любви, поддержки и животных флюидов, чтобы заставить вас улыбнуться xoxo". Всего сообщение собрало более 15 тысяч комментариев со словами поддержки.

Напомним, что легендарная актриса Шеннен Догерти стала гостьей нового выпуска программы "Доброе утро, Америка", который вышел на широкие экраны 4 февраля. В откровенном интервью звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией. Шеннен Догерти заверила, что слухов в сети не избежать, именно поэтому для нее важно, чтобы мировая общественность услышала это признание из ее уст.