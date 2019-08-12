Шеннен Доэрти призналась, что повлияло на решение сняться в ремейке "Беверли Хиллз, 90210"

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"Беверли Хиллз, 90210"
"Беверли Хиллз, 90210" / variety.com

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, которая поборола рак, поделилась, что изначально не намеревалась возвращаться на съемочную площадку для перезапуска ленты "Беверли Хиллз, 90210". Но одно трагическое событие поменяло ее мнение.

По словам 48-летней звезды, хоть в ребуте (перезапуске) проекта согласились сниматься все актеры, она до конца не была уверена, что вернется в состав знаменитого "Беверли Хиллз, 90210". Об этом сообщает Variety.

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"Все знают, что я не собиралась участвовать в этом. Я не имела ничего против ребута, я была уверена, что он хорошо продастся и без меня. В общем, в тот момент я определенно не хотела этим заниматься", – отметила Доэрти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

 

Но все для нее изменилось, когда умер их коллега из сериала Люк Перри. Случилось это в марте 2019 года в возрасте 52 лет от осложнений после двух перенесенных инсультов.

Я чувствовала, что участие в новом "Беверли-Хиллз, 90210" станет возможностью почтить память Люка. Я рада, что приняла это решение, потому что теперь я могу сидеть здесь, рядом с людьми, которых уважаю и люблю. Это удивительное путешествие исцелило нас после потери человека, потому так много значит для всех нас,
– призналась сериальная Бренда Уолш.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle
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