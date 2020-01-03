Шесть самых ожидаемых книг 2020 года

О самые интересные книжных новинках от украинских издательств, которые порадуют нас в 2020 году – в подборке LifeStyle 24.

Мы изучили планы крупнейших издательств на 2020 год и собрали для вас те книги, которые точно нельзя обойти своим вниманием.

Интересно: Лучшие книги 2019 года, которые достойны внимания

"Вверх по лестнице, ведущей вниз", Бел Кауфман



"Вверх по лестнице, ведущей вниз" / Фото: abebooks.com

Издательство: "Издательство Старого Льва"

Помните все те яркие самодельные анкеты, которые мы в школе заполняли одноклассникам и все те записочки, которыми обменивались на уроках, чтобы не замечали учителя? Много ли они могли о вас рассказать? Практически все!

Роман "Вверх лестнице, ведущей вниз" Бел Кауфман – это книга, которая состоит именно из таких записок, бумажек, найденных в мусорной корзине, отрывков дневника, бессмысленных директив, отчетов и планов уроков. При этом эта книга настолько насыщена человеческими судьбами, образами и портретами, что этот необычное по своей форме произведение абсолютно понятное каждому, кто ходил в школу.

Это – история о молодой учительнице, которая стремится изменить жизнь своих учеников и сломать глухие стены бюрократических условностей, которые мешали всем нам жить в детстве. Это – история об очень живых и очень разных учениках, которые пытаются сохранить себя в бездушной системе образования. Это – история о тех, кто готов бороться с системой и ломать предубеждения. Это – вероятно, одна из лучших историй о школе, которые были написаны в мировой литературе.

"Почтовая лихорадка", Терри Пратчетт



"Почтовая лихорадка" / Фото: browbooks.com

Издательство: "Издательство Старого Льва"

Веселая и мерцающая вселенная Дискомира Терри Пратчетта в 2020 году пополнится еще одним украиноязычным романом. На этот раз – об увлекательных приключениях главного почмейстера, который не в восторге ни от своей новой работы на почте, ни от всех сопутствующих рисков, которые она несет. Человек, который не привык работать, потому что имеет исключительный талант в изощренном мошенничестве, действительно нестандартный выбор для возрождения заброшенного почтамта. Нестандартный, но эффективный. Настолько, что книга, которая описывает эту историю, попала в короткие списки премий фэнтезийной литературы – Небьюла и премии Локус, а также в короткий список премии "Гюго"

"Все их демоны", Полина Кулакова



Полина Кулакова / Фото: Читай.ua

Издательство: "Дом химер"

Вы же всегда подозревали, что в сером квартале "хрущевок", где все дома одинаково безликие, за закрытыми дверями что-то демоническое имеет все шансы на реализацию, правда? И не зря. Роман Кулаковой – он именно об этом.

За закрытыми дверями одной из квартир происходит нечто очень тревожное. Что не замечают соседи, потому что им просто безразлично. Издатели обещают, что нас ждет очень насыщенный роман о том, как научиться жить с "демонами" своих родителей. Это роман о жестоко украденном детстве, алкоголизме и о кровавых убийствах в небольшом тихом городе.

"Хмыкай, если не знаешь слов", Бьянка Мараис



"Хмыкай, если не знаешь слов" / Фото: Amazon

Издательство: "Виват"

Жизнь девятилетней девочки из успешной белой семьи, которая имеет все, и чернокожей многодетной матери, которая ценой собственного здоровья пытается поднять детей, никогда не должны были бы пересечься. Робин скучает в шахтерском пригороде Йоханнесбурга, а бьюти вовсю пытается самостоятельно поднять детей. Но пересеклись. После восстания школьников, которые вышли протестовать против апартеида, их судьбы переплелись настолько тесно, что разорвать их почти невозможно.

В этой книге много поводов задуматься, немало непредсказуемых поворотов сюжета, обилие теплого юмора и очень много женских разговоров. Таких, через которые буквально на ощупь чувствуется разнообразие культур Африки, бытовые особенности многоязычной среды, жестокость гонений дискриминации, проявления бытового антисемитизма и умение наслаждаться жизнью вопреки всему.

"Ее Величество королева Елизавета", Салли Беделл Смит

"Ее Величество королева Елизавета". Життя сучасного монарха / фото: Книжкова Хата

Издательство: "КМ-Букс"

Издатели обещают объяснить нам, легко ли сегодня быть королевой. На примере женщины, которая уже более 65 лет правит одной из старейших монархий.

Английскую королеву Елизавету II, самую известную и уважаемую женщину в мире, называют живой легендой. С нее берут пример, за ней наблюдают, о ней сплетничают. Но в этой книге нам расскажут, что происходит в ее семье и какая она дома, когда она имеет время на своих родных. Да и имеет ли она на них время? Или у королевы не бывает свободной минуты, когда она может позволить себе заниматься тем, что любит? Об этом читателю рассказывает американская журналистка и автор биографических бестселлеров Салли Беделл Смит.

"Хьюстон, у нас проблемы", Катаржина Грохоля



"Хьюстон, у нас проблемы" / Фото: zstmielec.pl

Издательство: "Издательство Старого Льва"

Когда тебе 32 года, ты закоренелый холостяк и тебе хронически не везет во всем, от работы до отношений с соседями, кто во всем виноват? Правильно, женщины. Они везде и они постоянно вмешиваются не в свои дела. Жизнь безработного оператора Иеремии – лишнее тому доказательство. С ним каждый час случается какая-то неприятность. И для того, чтобы изменить этот непрерывный поток жизненных проблем Иеремии придется взять на себя ответственность за собственную жизнь. Как минимум, из этого выйдет отличная и максимально не скучная история о том, как прекратить ныть и начать действовать.