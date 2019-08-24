Шествие достоинства и фильм об "Оранжевой революции": какие проекты создал Бадоев для Украины

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 28 годовщину Независимости. Традиционно на Майдане Независимости состоялось действо, которое в этом году для украинцев устроил режиссер и известный клипмейкер Алан Бадоев. Однако Шествие достоинства – не единственный проект политического характера, над которым он работал. Какими еще работами, созданными для Украины, славится известный режиссер - читайте далее

Недавно стало известно, что Алан Бадоев стал новым режиссером действа, которое традиционно организуют ко Дню Независимости. Сегодня, 24 августа, он имел возможность представить результат своего труда, который, как режиссер отметил, ему удалось достойно пройти.

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В этом году на Майдане Независимости не произошло традиционного парада. Зато Алан Бадоев организовал Шествие достоинства, во время которого исполнялся гимн Украины, который впервые длился более 7 минут, командная игра на фортепиано во главе с композитором Мирославом Скориком и многие другие щемящие моментов. Итак, почему президент Украины Владимир Зеленский выбрал режиссером масштабного действа Алана Бадоева и какими еще проектами славится известный клипмейкер.

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Алан Бадоев активно работает в области шоу-бизнеса с 2000 года. Именно тогда, во время учебы, он начал снимать фильм "Жизнь дубль два", а также короткометражное кино "След 2000". В апреле 2010 года он согласился на приглашение Владимира Зеленского, который тогда был руководителем "Студии 95 квартал", стать креативным продюсером и режиссером юмористического шоу "Сделано в Украине". Позже Алан Бадоев объединился с действующим президентом Украины и вместе они основали компанию Gaudi Studio, которая специализируется на съемке телешоу.

Однако наибольшая популярность пришла к Алану Бадоеву в 2006 году, когда он выпустил свой первый полнометражный фильм "Оранжлав", который также известен как "Оранжевая любовь". На фестивале "Киношок 2006" Алан Бадоев получил награду за лучшую режиссерскую работу.



Постер фильма "Оранжлав"

Сюжет украинского драматического фильма "Оранжлав" рассказывает о любви двух молодых людей, которые переживают сложный период в дни Оранжевой революции. Главные герои Катя и Роман заперты в странной квартире в центре Киева. Они согласились на условия мистической игры, которые не позволяют им покидать стены квартиры до того, как ее хозяин умрет. За победу они получат ту же квартиру и еще 200 тысяч евро. Однако любовь, которая заполонила сердца, мгновенно меняется на мысль о СПИДе, от которого должен умереть тот, кто диктует правила.

Смотреть трейлер к фильму "Оранжлав": видео