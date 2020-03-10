Состоялось награждение Шевченковской премией 2020: имена лауреатов

Вчера, 9 марта, состоялось вручение Национальной премии имени Тараса Шевченко. Церемония традиционно состоялась в день рождения Великого Кобзаря и собрала сотни зрителей в Национальной опере Украины. Так, награды вручили в пяти номинациях.

Одной из самых почетных национальных наград в сфере культуры в Украине является Шевченковская премия, которая неизменно ежегодно отмечает ведущих деятелей искусства в области литературы, музыки и публицистики. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский и первая леди Украины.

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Президент Украины подчеркнул, что граждане должны знать своих героев и талантов, которые прославляют Родину на весь мир. Культуру он назвал неотъемлемой частью государственной целостности и всего народа.

Так, в номинации "Литература" выбрали сразу двоих лауреатов – Марианну Кияновскую с книгой стихов "Бабин Яр. Голосами" и Тараса Прохасько со сборником эссе "Так, але...".

В категории "Музыкальное искусство" победила группа "DaxaBraxa" с музыкальным альбомом "Шлях". Награду в номинации "Публицистика" присудили журналистке Евгении Подобной за книгу "Дівчата зрізають коси", а художественный проект "Карусель" фотохудожника Александра Гляделова одержал победу за "Визуальное искусство".

Режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко получили Шевченковскую премию 2020 за оперу-реквием "ИОВ" (IYOV) в номинации "Театральное искусство". Стоит отметить, что в этом году не были отмечены создатели в категории "Киноискусство".



Шевченковская премия 2020 / Фото "Офис президента Украины"



Шевченковская премия 2020 / Фото "Офис президента Украины"

Что известно о Шевченковской премии? Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко – наивысшая государственная награда за вклад в развитие культуры и искусства. Деятелей искусства награждают в ряде номинаций: литература, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство. Она основана в 1961 году. Среди ее лауреатов около 700 ведущих украинских деятелей.