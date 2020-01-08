Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео
Музыкальное произведение "Щедрик" написал украинский композитор Николай Леонтович. Эта уникальная композиция стала ярким символом зимних новогодних и рождественских праздников. "Щедрик" популярен не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.
Многие хоров и певцов исполнили "Щедрик", предлагаем послушать несколько вариантов этой магической композиции.
Читайте также: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке
Текст песни "Щедрик"
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
"Щедрик" в исполнении NK: смотрите видео онлайн
"Щедрик" в исполнении группе The Hardkiss: смотрите видео онлайн
"Щедрик" в исполнении Златы Огневич: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении ВВ: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении Тины Кароль: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении группы ONUKA: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении британской певицы Кэти Мелуа: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении группы The Piano Guys: смотрите видео онлайн
Щедрик в исполнении группы ROCK-H: смотрите видео онлайн