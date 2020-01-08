Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео

Музыкальное произведение "Щедрик" написал украинский композитор Николай Леонтович. Эта уникальная композиция стала ярким символом зимних новогодних и рождественских праздников. "Щедрик" популярен не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.

Многие хоров и певцов исполнили "Щедрик", предлагаем послушать несколько вариантов этой магической композиции. Читайте также: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Текст песни "Щедрик" Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

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