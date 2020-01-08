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Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео

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"Щедрик" в исполнении звезд / 24 Канал

Музыкальное произведение "Щедрик" написал украинский композитор Николай Леонтович. Эта уникальная композиция стала ярким символом зимних новогодних и рождественских праздников. "Щедрик" популярен не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.

Многие хоров и певцов исполнили "Щедрик", предлагаем послушать несколько вариантов этой магической композиции.

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Текст песни "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

"Щедрик" в исполнении NK: смотрите видео онлайн

"Щедрик" в исполнении группе The Hardkiss: смотрите видео онлайн

"Щедрик" в исполнении Златы Огневич: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении ВВ: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении Тины Кароль: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении группы ONUKA: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении британской певицы Кэти Мелуа: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении группы The Piano Guys: смотрите видео онлайн

Щедрик в исполнении группы ROCK-H: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Олена Левчук
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Рождество Традиции
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