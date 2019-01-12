Щедрый вечер: что нельзя делать в этот праздник

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Щедрый вечер: что нельзя делать в праздник 13 января 2019
Щедрый вечер: что нельзя делать / Depositphotos

В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Однако в западных областях щедрый вечер отмечают в ночь с 18 на 19 января.

Считается, что празднование происходит еще от языческих обычаев, одновременно по христианскому календарю – это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланка).

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По украинским традициям, оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Меланки.

В западных регионах Украины, щедрым (Вторым Святым вечером) называют вечер 18 января перед Крещением.

Что нельзя делать на Щедрый вечер

В древности украинцы считали, что в этот день не следует произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты, ведь это принесет слезы на весь год.

А еще в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

Нельзя на Щедрый вечер ссориться

Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен войти мужчина, поэтому засевать ходят только парни. А женщины в этот день ходили в гости.

Также украинцы считали, что праздник не стоит встречать в темной одежде.

Больше о традиции на Щедрый вечер читайте в нашей статье.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Религия Новости культуры Новогодние праздники
Источник: Lifestyle
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