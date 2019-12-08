Что известно об исполнителе Juice Wrld: карьера и личная жизнь

Американский певец и автор песен, который работал под псевдонимом Juice Wrld, внезапно умер 8 декабря, когда ожидал пересадку в аэропорту Чикаго. Он находился на пике своей музыкальной карьеры и всего в 21 получил немало престижных наград. Какой была биография Juice Wrld, читайте в материале LifeStyle 24.

Juice Wrld – один из самых молодых хип-хоп исполнителей, которому уже удалось войти в историю мировой музыки. Имя артиста, который родился в окрестностях Чикаго, Джаред Хиггинс.

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Биография

Несмотря на запреты консервативной матери христианки, он с самого детства увлекался рэп культурой. В его многодетной семье братья привили ему любовь к таким именитым исполнителям, как Gucci Mane и Lil Wayne.



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

В старшей школе он понял, что его призвание – музыка. Однако завершить обучение в школе ему было не суждено. Juice Wrld уже в юном возрасте страдал от наркотической зависимости. Состояние его здоровья значительно ухудшилось и певец был вынужден начать длительное лечение. Он перестал употреблять сильные наркотики и перешел на медикаментозную марихуану.

Дома он освоил игру на фортепиано, гитаре и барабанах. Его музыкальные порывы одобрительно оценила мать, которая воспитывала детей самостоятельно. Первый трек "Foreve" на Soundcloud он выпустил в 2015 году под псевдонимом JuiceTheKidd. Он выбрал себе псевдоним от прически "juice cut", а затем добавил "Wrld".



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Музыкальная карьера

В 2017 году мир увидел трек "Too Much Cash", который спродюсировал Ник Мира. Он оставался его продюсером на протяжении всей карьеры. Приобщившись к коллективу "Internet Money", Джареду Хиггинсу удалось выпустить свой дебютный альбом "9 9 9" в июне 2017. Среди нескольких треков была песня "Lucid Dreams", которая принесла ему признание на американском хит-параде Billboard Hot 100 chart.

Он подписал контракт с американским музыкальным лейблом Interscope Records на 3 миллиона долларов. Juice Wrld получил звание "Лучший новый артист" на премии Billboard Music Awards 2019.

Juice Wrld – Lucid Dreams: смотрите клип онлайн

В мая 2018 года свет увидел дебютный студийный альбом исполнителя "Goodbye & Good Riddance". А в марте 2019 – альбом "Death Race".



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

личная жизнь

С 2019 он жил в Лос-Анджелесе со своей девушкой Алексией. Певец часто публиковал романтические фотографии с любимой на личной странице в инстаграме.



Juice Wrld з любимой / Instagram / @juicewrld999