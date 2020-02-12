Шэннен Доэрти пообещала найти силы для борьбы с раком

48-летняя американская актриса Шэннен Доэрти уже 5 лет борется с раком. Эта тяжелая болезнь не позволяет ей жить без боли и ежедневных испытаний. Шэннен поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала, что найдет силы для того, чтобы преодолеть болезнь.

Знаменитость опубликовала на своей инстаграм-странице пост, в котором выразила слова благодарности всем поклонникам и призналась, что их внимание и любовь очень важны для нее. Также звезда сериала "Все женщины – ведьмы" рассказала, как чувствует себя сейчас.

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Доэрти поделилась фотографией, на которой едет парком на коне. Яркие цвета живописных пейзажей вселяют веру в то, что актриса все-таки сможет противостоять болезни.

Я хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь, молитвы и поддержку. Сейчас странное время, и я не чувствую почву под ногами. Сказать, что у меня стресс, – это не сказать ничего. Сказать, что я борюсь, – это мягко сказано. Но... Я верю, что найду свою точку опоры. Я буду искать силы, которые мне нужны, глубоко внутри себя, чтобы противостоять всему этому. Я молюсь о том, чтобы сделать все это достойно и грациозно. Мне так много надо сказать. Так много всего, чем можно поделиться. И я это сделаю. Пожалуйста, знайте, как сильно вы все помогаете мне подняться,

– написала под фото Шэннен.