У американской актрисы Шэрон Стоун было немало романов в ее жизни и один из них именно с голливудским продюсером и сценаристом Стивом Бингом. Женщина тяжело отреагировала на смерть мужчины и не может поверить в то, что случилось.

Несколько дней назад Голливуд потрясла новость – знаменитый Стив Бинг покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 27 этажа в Лос-Анджелесе. На трагическое событие одной из первых отреагировала актриса Элизабет Хёрли, у которой от него сын. Она рассказывала, что в течение последнего года очень сблизилась со Стивом, а в последний раз его видела на дне рождении сына Дэмиана – 4 апреля ему исполнилось 18 лет.

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Как отреагировала на смерть Бинга Шэрон Стоун?

Номинантка премии Оскар, которая встречалась с мужчиной в 1990-е годы, в эфире канала Extra вспомнила о бывшем бойфренде и рассказала, как отреагировала на его смерть.

"Это действительно трудно. Мне было трудно с этим справиться", – призналась актриса. Она добавила, что Стив Бинг был непростым человеком, поэтому и его решения не всегда были правильными. "Он сложный человек, который, как я думаю, не всегда принимал правильные решения. Это было очень тяжело", – поделилась звезда.

Стив Бинг и Шэрон Стоун / Архивное фото из соцсетей

Добавим, что у 55-летнего Стива Бинга было немало романов с известными женщинами. Кроме Шэрон Стоун и Элизабет Хёрли он встречался еще с Умой Турман и Николь Кидман.