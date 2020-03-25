Шэрон Стоун на карантине занялась живописью: фото и видео

Голливудская актриса Шэрон Стоун поддерживает правила карантина и остается дома. Звезда также нашла, чем можно занять себя, чтобы не скучать. Она увлеклась живописью и уже успела похвастаться первой нарисованной картиной.

Оставаться дома в течение длительного времени трудно. Особенно, если человек привык к активной и насыщенной жизни. Однако во всем стоит видеть положительные стороны. Находясь на карантине, можно сделать те дела, которые всегда откладывали на потом или же научиться чему-то новому. Например, Шэрон Стоун обнаружила у себя талант к рисованию.

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62-летняя знаменитость не скучает на карантине, а открывает для себя что-то новое. Звезда показала поклонникам первую картину, которую нарисовала сама. Она изобразила розовые пионы, которые вышли очень реалистичными.

Я закончила свою первую картину. Очень рада! И это даже похоже на что-то, в чем я вижу прекрасное. Пробуйте делаете то, что когда-то не умели. Это был мой первый шаг в изучении чего-то. Надеюсь, вы занимаетесь тем, что вам нравится. Надеюсь, вы в безопасности и добром здравии

– говорит в видео актриса.

Отметим, по состоянию на 25 марта во всем мире зафиксировали 435 366 случаев заболевания коронавирусом. Среди них подтверждено 19 618 смертей. 111 870 людям удалось выздороветь. В Украине подтвердили 113 случаев Covid-19, из которых 4 – летальные. Один пациент выздоровел. Также карантинные мероприятия продлили до 24 апреля. Граждан призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала