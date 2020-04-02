Шэрон Стоун показала, как делать гимнастику для легких: полезное видео
Голливудская актриса Шэрон Стоун придерживается всех правил карантина и без важных причин не покидает свой дом. В инстаграме звезда публикует не только то, как развлекается, но и делится с подписчиками полезными лайфхаками.
Всем знаменитостям довольно непросто быть изолированными в период карантина. Их график жизни всегда набирал бешеные обороты, однако теперь надо оставаться дома и следить за своим здоровьем. Звезды уже смирились с карантинными буднями, однако не скучают, а наоборот делятся советами, как провести карантин с пользой.
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Так, главная героиня фильма "Основной инстинкт" рассказала, как сделать гимнастику для легких. Соответствующее сообщение появилось на странице актрисы 1 апреля, таким образом Стоун решила начать день не с шуток, а с важных вещей. Такая гимнастика по ее словам поможет расширить и укрепить легкие.
Гимнастика для легких от Шэрон Стоун
1. Медленно вдохните и посчитайте до десяти.
2.Тогда снова, считая до десяти, опустите воздух из легких в живот.
3.Задержите дыхание до десяти.
4.Медленно выдыхайте считая до десяти.
Такое упражнение, которое состоит всего из четырех простых шагов, поможет расширить легкие. Полезно таким дыханием заниматься людям у которых бронхит, грипп или воспаление. Что важно, гимнастика для легких может пригодиться при борьбе с коронавирусом, так как одним из симптомов заболевания является одышка (затрудненное дыхание).
Самые распространенные симптомы заражения коронавирусом:
- Горячка
- Кашель
- Одышка
По состоянию на 1 апреля выявили свыше 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них больше 45 тысяч умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели.
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