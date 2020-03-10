Шэрон Стоун прошла тест на наличие коронавируса, чтобы попасть на собственный день рождения

Голливудская актриса, звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун, празднует свой день рождения – 10 марта знаменитость празднует свои 62. Собственно праздник звезда встретила своеобразно – с проверкой собственного здоровья, чтобы на всякий случай уберечь себя и родных.

По случаю дня рождения секс-символ 1990-х устроила домашнюю вечеринку для семьи и ближайших друзей. На странице в инстаграме Шэрон поделилась фотографиями, где проходит медицинский осмотр, перед тем, как попасть на праздник: на фото медсестра измеряет ей температуру. Об этом сообщили в издании The Daily Mail.

К теме Масштабный фестиваль Coachella 2020 перенесли из-за вспышки коронавируса, – СМИ



Шэрон Стоун проверяют на наличие коронавируса / Instagram / @sharonstone

Таким образом, актриса хотела обратить внимание на важность прохождения медицинского контроля на симптомы вируса. Известно, что в США, по состоянию на 10 марта, заболели 755 человек, 21 из них умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Похоже, звезда решила перестраховаться даже в собственный праздник, чтобы обезопасить как себя, так и приглашенных гостей.

Звезда была одета в красивый вечерний образ – черный комбинезон, который дополнила слегка уложенной прической и едва заметным макияжем. Вечеринка состоялась 9 марта, в канун праздника, у камина и бильярда в компании друзей.