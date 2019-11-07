Шэрон Стоун впервые пришла на светское событие с 19-летним сыном: очаровательные фото

Голливудская актриса Шэрон Стоун в 61 год охотно соглашается на съемки в рейтинговых фильмах и посещает светские мероприятия. Но на днях ее выход приковал внимание всех западных СМИ, ведь перед камерами она появилась со своим 19-летним сыном Роаном.

В Мадриде прошла торжественная церемония награждения Harper Bazaar Awards. Светское мероприятие не обошли вниманием знаменитости, которые украшали обложку глянца в 2019 году. Среди них – 61-летняя Шэрон Стоун.

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Голливудская актриса выбрала для этого выхода черный брючный костюм, который является трендовым в этом сезоне. Однако классический наряд выглядел довольно экстравагантно благодаря массивному украшению на плече, которое напоминало большой белый цветок из ткани. Образ Шерон Стоун завершила обувью на высоких каблуках и элегантной прической.



Шэрон Стоун на церемонии в Мадриде / Instagram / @sharonstone

Однако не это вызвало восторг у участников церемонии Harper Bazaar Awards. Впервые Шэрон Стоун предстала перед публикой со своим 19-летним сыном Роаном. Мальчика актриса усыновила в 2000 году, когда еще была в браке с Филом Бронштейном. Кроме этого, Шэрон Стоун воспитывает 14-летнего Лейрда Оно и 13-летнего Куинна Келли.



Шэрон Стоун с сыном Роаном / Getty Images