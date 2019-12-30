Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств: интересные детали
Известную американскую актрису, продюсера и экс-модель Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств Bumble, мол, женщина на фото похожа на Шэрон, но она не может в свои 61 так молодо и привлекательно выглядеть.
Bumble – это такая своеобразная технология сватовства. На сайте помогают найти любовь, друзей и улучшить карьерные возможности. Уже более 50-и миллионов людей присоединились, чтобы построить долговременные отношения. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Из-за шквала сообщений о том, что Шэрон Стоун – фейк, ее аккаунт стал недоступным.
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Аккаунт Шэрон Стоун на Bumble заблокирован / Twitter / @Sharon Stone
Знаменитая актриса рассказала об инциденте на твиттер-странице и опубликовала скриншот сообщения администрации Bumble. Также звезда "Основного инстинкта" поинтересовалась у своих подписчиков: "Неужели я не могу быть собой?". Она пожаловалась на приложение и просит разработчиков, чтобы те разблокировали ее, но никакого ответа она так и не получила.
Зато теперь мы точно знаем, что Шэрон находится в активном поиске.